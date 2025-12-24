Выявлен неочевидный признак надежного партнера

Прием витаминов все чаще воспринимается как признак ответственности и осознанного отношения к себе и близким в отношениях. Об этом «Газете.Ru» рассказали главный психолог дейтинг сервиса Twinby Лариса Каравайцева и CEO бренда витаминов Healthis Антон Владимиров.

«Наш мозг постоянно ищет простые и безопасные сигналы, по которым можно прогнозировать поведение человека в будущем. Привычки легче считывать, чем слова: они показывают, способен ли человек поддерживать рутину, заботиться о себе и думать на шаг вперед. Прием витаминов попадает именно в эту категорию тихих поведенческих маркеров — он не требует демонстративности, но указывает на ответственность и стабильность. Люди с активным образом жизни особенно чувствительны к таким маркерам, потому что для них здоровье — часть идентичности и совместимости в паре. С ростом опыта отношений внимание к подобным привычкам усиливается: после нескольких связей люди начинают больше доверять действиям, чем словам», — рассказала главный психолог дейтинг сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

Эксперты также добавили, что собственные привычки напрямую формируют ожидания от партнера.

«Среди респондентов, у кого спорт интегрирован в жизнь на постоянной основе, 86% считают важным, чтобы партнер придерживался здоровых привычек. Забота о здоровье партнера чаще воспринимается как преимущество. Люди с активным образом жизни прямо считают ее большим преимуществом, тогда как респонденты с менее активным образом жизни воспринимают заботу о здоровье партнера нейтрально», — объяснили они.

Владимиров подчеркнул, что люди с опытом отношений иначе считывают привычки партнера.

«В целом исследование показывает, что прием витаминов воспринимается как безопасный и позитивный социальный сигнал, который повышает привлекательность партнера для значимой части аудитории. В сочетании с другими здоровыми привычками он формирует образ внимательного, ответственного и надежного партнера», — отметил CEO бренда Healthis.

В заключение основатель бренда и психолог заявили, что для аудитории с активным образом жизни прием витаминов становится устойчивым поведенческим сигналом.