Теория «150 человек»: что это и зачем выполнять практику перед Новым годом

Под конец года многие чувствуют странную усталость не столько от дел, сколько от людей. Переписки, обязательства, встречи, фоновые связи — все это отнимает ресурс.

Теория «150 человек» помогает посмотреть на свое окружение свежим взглядов и честно определить, какие контакты вам нужны, а какие — не очень-то, и аккуратно навести порядок перед входом в новый цикл. Психолог Радмила Бакирова рассказала, на что обращать внимание и в чем тут вообще фишка.

В чем суть теории «150 человек»

Эта любопытная теория была сформулирована британским антропологом Робином Данбаром и основана на исследованиях социальных связей и возможностей человеческого мозга. Данбар пришел к выводу, что человек способен поддерживать около 150 устойчивых социальных контактов — не обязательно близких, но таких, где есть эмоциональное или когнитивное участие. Это число включает семью, друзей, коллег, знакомых и людей, чье присутствие регулярно занимает внимание. Когда этот предел превышается, психика начинает испытывать фоновую перегрузку, даже если внешне жизнь выглядит благополучной.

Почему к концу года это ощущается особенно остро

Год — это накопление контактов. Кто-то вошел в жизнь, кто-то остался по инерции, кто-то давно не важен, но продолжает присутствовать.

«К декабрю эта социальная масса начинает давить. Возникает ощущение, что сил меньше, чем раньше, хотя объективно нагрузка могла не увеличиться. Это не про выгорание (хотя и оно тоже имеет место быть), а про переполненное внутреннее пространство», — объясняет психолог.

Что за практика и как ее выполнять

Выберите спокойное время, когда никто не отвлекает, лучше днем или ранним вечером. Возьмите бумагу или заметки в телефоне. Запишите всех людей, которые регулярно присутствуют в жизни и занимают внимание: близких, коллег, клиентов, знакомых, людей из переписок. Не анализируйте отношения и не оправдывайте никого.

«Разделите список на два столбца. В первый внесите тех, после общения с кем появляется энергия, ясность или спокойствие. Во второй — тех, после кого чувствуется усталость, напряжение, вина или опустошение. Ничего с этими списками сразу делать не нужно. Задача практики — зафиксировать реальное распределение ресурса», — говорит психолог.

Зачем делать это именно перед Новым годом

Новый год — символический порог. В этот момент особенно легко пересобрать внутренние приоритеты. Практика помогает войти в следующий год не с ощущением долга перед всем миром, а с более ясным пониманием, кому и чему вы готовы уделять внимание. Часто после этого становится проще отказываться от лишнего, не объясняясь и не оправдываясь.

Что меняется после практики

После такой внутренней ревизии обычно появляется больше понимания себя самого, легче выбирать, с кем проводить время, кому отвечать сразу, а где можно позволить паузу. Это не про разрыв связей, а про возвращение контроля над собственным вниманием.

Теория «150 человек» ценна именно своей простотой. Она не требует радикальных решений и жестких границ. Она лишь предлагает честно посмотреть, сколько людей реально помещается в вашей жизни так, чтобы в ней оставалось место и для себя.