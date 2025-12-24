Зумеры предпочли порно алкоголю

Зумеры предпочли кино для взрослых спиртным напиткам. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP) со ссылкой на компанию Socialprofiler, которая занимается проверкой биографических данных в соцсетях.

В ходе исследования были проанализированы 756 миллионов профилей пользователей соцсетей из США за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года. Среди них были TikTok, X, Facebook и Instagram (Facebook и Instagram запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В результате выяснилось, что поколение Z стало меньше употреблять алкоголь, однако снижение интереса более выражено у мужчин в возрасте 18-26 лет по сравнению с женщинами тех же лет. При этом мужчины проявляют меньший интерес к порно и вечеринкам, в отличие от женщин, которые наиболее активно смотрят контент для взрослых.

«В этом отчете женщины в возрасте от 18 до 26 лет в среднем подписывались на большее количество аккаунтов в категории контента для взрослых на X [по сравнению с мужчинами]. Это значительные цифры, и это не единичное отклонение. Это статистически достоверно. Многие результаты оказались весьма нетрадиционными. У нас определенно было другое представление о поколении Z [раньше]. Потребление онлайн-контента [разными поколениями] оказалось очень неожиданным», – Энтони Носков, основатель Socialprofiler.

