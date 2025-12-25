Психологи нашли связь между ругательством и продуктивностью
Психологии Килского университета в Англии изучили, как нецензурная лексика влияет на физические способности.
Участники эксперимента делали отжимания от стула и одновременно выполняли специальное задание: произносили одно матерное слово каждые две секунды.
Как выяснилось, мат позволял дольше удерживаться в позиции в среднем на 11%.
Исследование разместила газета The Guardian.
Психологии опросили участников исследования, многие из которых подтвердили научные выводы: мат позволял им легче переносить нагрузку, входя в так называемое состояние потока.
Ученые предупредили читателей о целесообразности употребления нецензурной лексики в общественных местах, поскольку это может не понравится окружающим.
Ранее стало известно о влиянии греческого йогурта на костную ткань. Также сообщалось, что темный шоколад замедляет старение.