Психологи нашли связь между ругательством и продуктивностью

Психологии Килского университета в Англии изучили, как нецензурная лексика влияет на физические способности.

© runews24.ru

Участники эксперимента делали отжимания от стула и одновременно выполняли специальное задание: произносили одно матерное слово каждые две секунды.

Как выяснилось, мат позволял дольше удерживаться в позиции в среднем на 11%.

Исследование разместила газета The Guardian.

Психологии опросили участников исследования, многие из которых подтвердили научные выводы: мат позволял им легче переносить нагрузку, входя в так называемое состояние потока.

Ученые предупредили читателей о целесообразности употребления нецензурной лексики в общественных местах, поскольку это может не понравится окружающим.

Ранее стало известно о влиянии греческого йогурта на костную ткань. Также сообщалось, что темный шоколад замедляет старение.