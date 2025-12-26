Психолог назвал опасности нездорового пристрастия к коротким видео

Психологи бьют тревогу: бесконечный просмотр Reels, Shorts и TikTok превращается в зависимость. Короткие видео, созданные для мгновенного захвата внимания, перегружают мозг, снижают концентрацию и притупляют интерес к реальной жизни.

«Мозг привыкает к яркой картинке и быстрой смене кадров, – говорит психолог Майя Андрияничева, – и перестает получать удовольствие от чтения или общения».

Постоянное потребление такого контента формирует зависимость от «легкого дофамина» – быстрых и простых удовольствий, которые быстро истощают нервную систему и вызывают тревогу без доступа к гаджету. Особенно уязвимы дети и подростки, чей мозг еще развивается. Последствия – снижение успеваемости, раздражительность и проблемы с саморегуляцией.

Как же вырваться из этой ловушки? Психологи советуют: ограничьте время просмотра, замените видео другими занятиями, делайте перерывы без телефона, следите за своим состоянием и подавайте личный пример детям.

Важно понять, что технологии не зло, но их бесконтрольное использование может снизить качество жизни. Ключ к здоровому использованию – осознанность, умеренность и реальные альтернативы, пишет Тульская служба новостей.