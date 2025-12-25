Чем опасен просмотр порно

Сексолог Лариса Элмокдиси заявила, что просмотр порно повышает риск развития эректильной дисфункции. Такое предупреждение она сделала в разговоре с изданием Metropoles.

© Lenta.ru

По словам Элмокдиси, из-за порнографии в голове у мужчин возникают вредные установки. К примеру, они начинают думать, что эрекция должна длиться на протяжении нескольких часов, пояснила специалистка.

Еще одной вредной установкой она назвала убежденность мужчин, что они не имеют права потерпеть неудачу в постели и должны знать все существующие позы. Кроме того, у них начинаются комплексы по поводу размера пениса, поскольку в порно актеры обычно имеют большой половой член. Все эти факторы негативно воздействуют на психику и провоцируют возникновение большого количества сексуальных проблем, в том числе и эректильной дисфункции, подчеркнула Элмокдиси.

Ранее психотерапевт Джиджи Энгл объяснила, как определить хорошего любовника. По ее словам, для таких мужчин оргазм не является единственной целью секса.