Почему новогодние праздники не спасут от выгорания

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров считает, что новогодние праздники не избавят россиян от выгорания и стресса, накопившегося на работе за год, а только усилят отвращение от нелюбимой работы.

Согласно исследованию Русской школы управления (РШУ), симптомы выгорания в конце 2025 года испытывают почти половина россиян (48%). Чаще всего респонденты говорят о постоянном чувстве усталости — этот симптом указали 68% опрошенных. На втором месте — регулярное перенапряжение и стресс (62%), на третьем — раздражительность (55%).

Жавнеров пояснил, с чем связана такая статистика.

«На самом деле это ситуация, в которую попадает очень много людей. Они начинают трудиться на работе, которая им не очень нравится, и у них не хватает времени, чтобы реализовывать свои потребности. И получается такой дисбаланс, что им приходится делать много того, что надо, и мало того, чего хочется. Из-за этого нервная система и психика начинают сильно уставать. Растет уровень эмоциональности, человека начинают раздражать вещи, которые раньше не раздражали. Например, если коллега чихает, или заказчик что-нибудь перенес. Происходит возбуждение нервной системы, на это тратится очень много энергии. И плюс дополнительно человек чувствует себя плохо», - рассказал он в беседе с НСН.

Он также объяснил, что новогодние каникулы только усилят понимание, что человек находится не на своем месте. По его словам, получается замкнутый круг, когда люди страдают, но выгорания недостаточно для того, чтобы они кардинально поменяли жизнь.