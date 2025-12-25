Мужчины поделились своими самыми тайными сексуальными желаниями

Мужчины рассказали о сексуальных желаниях, которые они тщательно скрывают и которые они стесняются предложить партнершам. Этими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие мужчины отметили, что им бы хотелось больше инициативы от женщин. Однако они боятся попросить об этом, потому что опасаются того, что партнерша воспримет их как критику или подумает, что она делает в постели недостаточно. При этом некоторые добавили, что им бы чаще хотелось, чтобы женщина сама предлагала оральный секс.

По словам еще одного пользователя, он мечтает, чтобы его девушка ласкала его так же, как он ласкает ее.

«Чтобы женщины прикасались к мужчинам так, как им нравится, когда прикасаются к ним. Все тело полно нервных окончаний, которые возбуждаются при прикосновении. Прикоснитесь к бедрам мужчины, рукам, шее, волосам (или голове, если он лысый), соскам. Когда я с женщиной, мне хочется прикоснуться к ней и исследовать каждый сантиметр ее тела, делайте то же самое с нами», – ikiru71, пользователь Reddit.

Другой признался, что он очень хотел бы подчиняться женщине.

«Я хочу подчиняться. Обычно 99 процентов времени я должен быть ведущим и ответственным за секс. Мне гораздо больше нравится, когда мне говорят, что делать», – GnarlyLlama18, пользователь Reddit.

