Психолог назвал самые неудачные варианты новогодних подарков

В преддверии праздников стартует марафон подарков: закупаются маленькие сувениры коллегам, приятные нужные вещи для родных и друзей… Магазины пестрят потребительским изобилием, в котором легко потеряться и ненароком преподнести адресату не самый удачный сюрприз. Издание «Вести Подмосковья» спросило у психолога Родиона Чепалова, от каких вариантов новогодних подарков лучше отказаться.

«Если смотреть на неудачные новогодние подарки глазами психолога, то почти всегда проблема не в цене и не в «полезности», а в скрытом послании, которое человек получает вместе с подарком. Сам по себе предмет редко бывает плохим, чаще он оказывается неуместным в конкретном случае. Один из самых проигрышных вариантов - подарки с оценкой или намеком, то есть весы, абонемент в спортзал, книги из серии «как стать лучше», антицеллюлитные кремы. Формально это забота, а психологически - сообщение «с тобой что-то не так, исправляй», - объяснил специалист.

По словам Чепалова, в случае с перечисленными подарками все зависит от степени близости людей. В одних случаях они могут быть частью общего проекта и восприниматься спокойно, а в других — звучать как критика и ранить.

«Еще одна проигрышная категория - подарки-обязанности, к которым относятся кастрюли, сковородки, пылесосы, гладильные доски, наборы для уборки. Это действительно очень полезные в хозяйстве вещи, однако в качестве новогоднего подарка звучат как «вот тебе еще одна функция». Особенно болезненно это воспринимается людьми, которые и так перегружены бытом. Опять же все индивидуально: в семьях, где проговорены роли и есть чувство партнерства, такой подарок может не вызывать раздражения. Здесь снова работает правило контекста: один и тот же предмет в разных отношениях несет разный психологический смысл», - уточнил собеседник издания.

Часто неудачными оказываются очень универсальные подарки вроде кружек с новогодними надписями, стандартные свечи без запаха, мыло «просто потому что», одинаковые пледы для всех. В близком кругу, где люди хорошо знают интересы и предпочтения друг друга, это может восприниматься как дистанция и холодность. А в коллективе, где приняты формальности, это нормально.

«Отдельная группа - подарки, связанные с чужими интересами. Например, человек дарит билет на концерт, который нравится ему самому, или книгу по теме, важной дарителю, а не получателю. Снаружи — щедрость, внутри — ощущение, что тебя не видят. Неудачными бывают и подарки, которые вторгаются слишком глубоко: парфюм без запроса, одежда «на мой вкус», предметы интерьера с сильным стилевым акцентом. Если между людьми нет высокой степени близости, такие подарки могут восприниматься как попытка контроля или навязывания образа», - добавил Родион Чепалов.

Самым тонким моментом он назвал подарки для галочки в значимых отношениях, когда близкий дарит что-то формально дорогое, но эмоционально пустое. В этом случае снова работает не сам объект, а атмосфера отношений, в которой он был преподнесен.