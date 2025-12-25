Врач определил причину временной глухоты после оргазма

Кратковременная потеря слуха или ощущение «заложенности» ушей после оргазма возникает из-за оттока крови от улитки — органе слуха, расположенном во внутреннем ухе. Другой причиной может быть изменение «нейронной модуляции» мозга. Об этом изданию рассказала британский эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва.

© Газета.Ru

По словам специалиста, ухудшение слуха после оргазма может возникать как у мужчин, так и у женщин. Этот феномен называется транзиторным шумом в ушах и происходит из-за изменения давления во внутреннем ухе. Обычно слуховое восприятие возвращается к норме через несколько минут.

«Оргазм вызывает скачок частоты сердечных сокращений и артериального давления, что может нарушить хрупкий баланс давления. Это может исказить процесс обработки звука. Во время секса кровь естественным образом отливает от верхней половины тела, что приводит к эффекту «домино», — поясняет Мулиндва.

Кроме того, временная потеря слуха может быть вызвана нейронной модуляцией или «перегрузкой мозга».

«Во время оргазма ваш мозг активно работает, вырабатывая дофамин, окситоцин и другие гормоны. В процессе он может временно снижать активность в областях, отвечающих за слух, отдавая приоритет участкам, связанным с системой вознаграждения», — добавила эксперт.

Мулиндва также объяснила, что такие изменения в работе слуховой системы длятся не дольше пяти минут. При возникновении головокружения, звона в ушах или потери равновесия эксперт рекомендует обратиться к врачу. В этом случае временная глухота и другие симптомы могут указывать на гипертонию.