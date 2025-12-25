Семь альтернативных сценариев для проведения новогодней ночи

Как большинство людей отмечает Новый год? Обычно это ресторан с друзьями или домашние посиделки с родственниками. Но что делать, если вам все это претит и хочется отметить год Красной Огненной Лошади совсем иначе? Причин этому может быть множество: от банальной усталости, обыденности до заведения новых традиций.

Поэтому, если вы хотите вырваться из бесконечного «дня сурка» на Новый год, тогда берите на вооружение наши идеи.

Отметить в поезде

Согласитесь, есть в этом какая-то особая романтика и сказка! По-любому поезда украшают новогодними атрибутами, а проводницы поздравляют пассажиров в костюме Снегурочки или Деда Мороза. Да и столько людей вокруг, которые куда-то едут, можно обзавестись новыми знакомствами. Тут вам и волшебное приключение, и свобода от надоевших традиций, и долгожданная поездка в другой город, республику или даже страну. Например, можно отправиться в Санкт-Петербург, Карелию, Калининград, Суздаль, Владивосток, Мурманск, Великий Устюг. Представляете, как последнему путешествию обрадуются дети, да и вы сами?

Отпраздновать в одиночестве

Мы уже писали, что делать, если вы остались один на Новый год 2026. Но там мы, скорее, рассказывали о вынужденных ситуациях. Здесь же мы предлагаем осознанно отпраздновать Новый год в одиночку. Это способ посмотреть своему страху в лицо, лучше узнать себя, прочувствовать, что даже в одиночестве можно веселиться и отметить как следует. Тем более, вы сможете сделать все, что вам захочется: приготовить свои любимые блюда или заказать доставку, включить фильмы, которые хочется, потанцевать под любимые песни и лечь спать, когда захотите, а не когда решат разойтись гости!

Встретить 2026 год в лесу, без связи

Звучит немного утопично, потому что далеко не все могут себе такое позволить. Но, есть в этом что-то притягательное. В идеале, уехать в Заполярье, встретить Новый год с санями и оленями. Если такой возможности нет, можно собрать компанию друзей (все-таки одному в лесу на Новый год делать нечего) и отправиться в лес. Без новогодней речи, суеты, боя курантов и всех этих ломящихся от жирных блюд столов... Только вы, костер, гитара, приятные люди рядом, тишина, свежий воздух и шашлыки.

Празднование на улице

Давайте вспомним, сколько фильмов строится на том, где герои попадали в разные ситуации и встречали Новый год на улице? Да масса! И каждый раз все было удачно, романтично, смешно и неординарно. Так может и вам так сделать в этот раз? Не сидите дома, соберите компанию и отправьтесь к кому-нибудь в гости, или погуляйте по городу, или сходите на каток, или же на главную площадь. По-любому на последней будет куча народу, угощения и масса развлечений. Это же куда интереснее, чем сидеть дома, ждать курантов и есть салаты под «Голубой огонек». А можно вообще организовать праздничный квест для компании на улице. Такой Новый год точно всем запомнится.

Покататься на горнолыжных курортах

Тут, конечно, все нужно планировать заранее. По крайней мере, жилье точно лучше бронировать как можно раньше. С другой стороны, можно же просто прилететь или приехать 31-го декабря, покататься на лыжах или сноуборде вплоть до самой ночи, выпить шампанское в 00:00, а потом зайти в какой-нибудь уютный ресторанчик или кафе. Вариантов горнолыжных курортов множество: Красная поляна, Эльбрус, Шерегеш, Большой Вудъявр, Чегет, Домбай, Архыз, Хибины, Алтай. И это только в России.

Добрые дела

Что может быть лучше, чем начать Новый год с добрых дел? Берите друзей или родственников, подготовьте новогодние поздравления, конкурсы и небольшие подарки и отправляйтесь в праздничную ночь поздравлять жителей дома престарелых, детских домой, хосписов, приютов для бездомных или животных. Только предварительно нужно договориться, потому что не везде такое разрешают. Чтобы упростить себе задачу, можно присоединиться к благотворительной организации, которая проводит подобные выезды. Такой Новый год точно запомнится вам надолго.

В номере отеля

Прекрасная идея провести праздник с максимальным комфортом, а не стоять у плиты целый день, не накрывать на стол и не перемывать гору посуды. В номере отеля можно собраться друзьями, семьей, второй половинкой. Не нужно много готовить: легкие закуски, которые заказываются в ресторане при отеле или где-то в другом месте + шампанское. Все! А после курантов можно пойти гулять. Еще лучше — отправиться с друзьями или семьей в загородный отель на пару дней. Здесь вам вообще не придется ничего организовывать самостоятельно, поскольку менеджерами и маркетологами все давно придумано за вас. Вам останется только выбирать активности и классно проводить время.