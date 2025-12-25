Как пережить новогодние каникулы без «социального джетлага»

Длительные новогодние каникулы — серьёзное испытание для биологических часов организма. Врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов объяснил, как минимизировать ущерб для режима сна и легко вернуться к рабочему графику.

Главная опасность праздников — «социальный джетлаг». Это состояние, аналогичное смене часовых поясов, когда время отхода ко сну и пробуждения сильно смещается. Например, москвичи в новогодние каникулы в среднем встают на четыре часа позже, чем в будни, что и приводит к тяжёлому состоянию после выхода на работу.

Эксперт предлагает «выходить» на привычный режим мягко и разумно. Первые три дня праздников можно позволить себе полную свободу без угрызений совести. Далее стоит войти в режим, когда подъём происходит не более чем на два часа позже обычного рабочего. Такую разницу организм компенсирует почти незаметно. Если график сбит сильнее (просыпаетесь на четыре-шесть часов позже), за четыре дня до работы начинайте ежедневно вставать на час раньше. Это плавно вернёт вас к нужному времени.

Если времени на постепенную адаптацию не осталось, можно прибегнуть к жёсткому, но эффективному методу. Если вы засыпаете под утро, в одну из таких ночей просто не ложитесь. Проведите весь следующий день без сна и лягте спать уже в тот вечер, когда нужно, чтобы вовремя проснуться на работу. Важно сделать это заранее, а не в ночь перед первым рабочим днём.