Психолог напомнил, что такое качественный отдых на самом деле

Клинический психолог Олеся Толстухина рассказала, что качественный отдых — это не только развлечения, но и грамотное восстановление.

© Unsplash

«Важно скорректировать питание: избыток тяжёлой пищи и переедание сильно перегружают организм и снижают когнитивные функции. Отдельная часть восстановительного периода — детокс», — заявила она в разговоре с NEWS.ru.

Как отметила эксперт, правильное восстановление поможет максимально безболезненно вернуться к привычному ритму жизни.

Ранее врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Серёжина рассказала, что эмоциональное напряжение в новогодние праздники может усилить уровень стресса.