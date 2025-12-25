Эмоциональный иммунитет: что это такое и зачем он нужен

Эмоциональный иммунитет — способность психики адаптироваться к стрессу и сохранять внутреннюю устойчивость — является фундаментальным ресурсом для сохранения стабильности и успеха.

© Unsplash

Об этом газете «Известия» рассказала психолог Марьяна Динаполи.

Она призвала не путать эмоциональный иммунитет с интеллектом. Эмоциональный интеллект — это умение распознавать и управлять эмоциями, отметила психолог.

«Эмоциональный иммунитет — его продолжение и результат: устойчивость к эмоциональным перегрузкам, способность сохранять работоспособность и ясность мышления в условиях постоянных изменений», — подчеркнула она.

По её словам, эмоциональный иммунитет — это не эгоизм, а инвестиция в собственную стабильность и умение ставить границы.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что симптомы выгорания в конце 2025 года испытывают 48% респондентов.

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT назвала ранние признаки эмоционального выгорания.