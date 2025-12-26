Пользователи сети дали советы замужней женщине, обожающей оральный секс и задумавшейся о том, как разнообразить этот вид интимной близости. Своим опытом они поделились в разделе Sex форума Reddit.

В комментариях под ее постом многие пользователи отметили, что супругу женщины вряд ли наскучит классический оральный секс. В то же время они отметили, что можно попробовать сменить локацию или позу.

«Как насчет того, чтобы он сидел на диване? Если вы не в спальне, это дает мужчине понять, что никакой взаимности от него не требуется. Не то чтобы взаимности не должно быть, просто оральный секс без обязательств — это замечательно», – DeuceSevin, пользователь Reddit

Кроме того, женщине порекомендовали обращать внимание не только на пенис партнера, но и на другие эрогенные зоны.

«Во время орального секса нежно сжимайте и ласкайте его мошонку», – BendOverHusband, пользователь Reddit

Некоторые пользователи посоветовали женщине делать паузы. По их мнению, это позволит мужчине получить больше удовольствия от процесса.

«Как насчет того, чтобы за несколько секунд до оргазма остановиться и заставить его умолять вас продолжать? Наконец, снова начать остановиться, чтобы он опять умолял вас продолжить?» – TheFurryMenace, пользователь Reddit

