Журналистка объяснила частые супружеские измены в новогодние праздники

Журналистка The Sun Мел Фоллоуфилд провела социальный эксперимент и выяснила, почему мужчины любят изменять в новогодние праздники. Своими выводами она поделилась с читателями таблоида.

© Lenta.ru

Чтобы узнать основные причины супружеских измен, Фоллоуфилд зарегистрировалась на британском сайте Illicit Encounters, созданном для поиска любовников и любовниц. Там она стала знакомиться с женатыми мужчинами, чтобы затем встретиться с ними и поговорить.

45-летний Майк, состоящий в браке и имеющий семилетнюю дочь, объяснил ей, что декабрь — очень удобный месяц для измен. В конце года многие встречаются со старыми знакомыми, ходят на корпоративы и рождественские вечеринки. По словам Майка, под этим предлогом легко ездить к любовницам.

Другой мужчина объяснил тягу к изменам под Новый год особой атмосферой праздника. Он отметил, что в такие моменты хочется почувствовать настоящую романтику, ощутить трепет в сердце, как в известном рождественском фильме «Реальная любовь». Обычно в долгих браках таких чувств уже не бывает, поэтому мужчины обращаются к другим женщинам.

Представительница Illicit Encounters Джессика Леони добавила, что в преддверии праздников мужья сталкиваются с большим количеством проблем. Им приходится тратить много денег на украшения, подарки и новогодний стол. Это всегда стресс. Под гнетом трудностей, отмечает Леони, картинка идеальной семьи начинает рушиться, и мужчины отправляются искать любовь на стороне. По ее словам, в праздничные сезоны активность пользователей на сайте увеличивается на 31 процент.

Ранее частный детектив из Великобритании Дейв Джонс назвал признаки супружеской измены. По его словам, одним из самых тревожных сигналов является резкое изменение цифровых привычек: новый пароль на смартфоне, активное удаление истории сообщений или переписка в скрытых мессенджерах.