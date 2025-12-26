Мужчина рассказал, как ему удавалось скрывать неверность в течение 12 лет

В Великобритании 52-летний мужчина под вымышленным именем Питер Хенсон раскрыл фразы, с помощью которых ему в течение 12 лет удавалось скрывать от жены измены. Его рассказ опубликовало издание Daily Mail.

Британец признался, что начал изменять жене через 1,5 года после свадьбы. Он заявил, что не испытывал из-за этого угрызений совести, поскольку в тот период они пытались зачать ребенка, и процесс казался ему несексуальным.

«Когда женщина выходит замуж за богатого мужчину, она должна понимать, что любовница — это неизбежная часть брака», — утверждает Хенсон.

Мужчина отметил, что труднее всего скрывать романы в период рождественских праздников. Ему приходится выдумывать объяснения для больших трат, планировать два отпуска и вечеринки в разных компаниях. По его словам, не всегда все проходит гладко, но каждый раз ему удается избежать разоблачения.

«Когда после нескольких бокалов жена начинает бормотать что-то о своих подозрениях, я просто говорю: "Зачем мне изменять, если у меня дома есть идеальный вариант?"». Затем я напоминаю ей, какая она умная женщина и что скорее обратят внимание на нее, а не на меня», — рассказал Хенсон.

Вторым преимуществом мужчина считает свою внешность. По его словам, он лысый, с животом, носит ужасные носки и обожает танцевать «папашины» танцы.

«Никому даже в голову не приходит, что я могу встречаться со сногсшибательной женщиной моложе меня на 20 лет», — заявил Хенсон.

При этом мужчина считает честность своим главным достоинством. Он заявляет, что любит любовницу, с которой встречается уже около 10 лет, но ради нее не бросит жену, дом и не разочарует дочерей. Единственное, за что Хенсон ощущает вину, это рождественские вечера, которые его любовнице приходится проводить в одиночестве.

Ранее коуч по отношениям Лаура Коллинз заявила, что если мужчина не бросил жену в течение шести месяцев после начала романа на стороне, то он не собирается этого делать в будущем. Любовницам она посоветовала не ждать распада чужой семьи и разорвать отношения с женатым мужчиной.