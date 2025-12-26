Пять причин, по которым не стоит заводить роман с турком

Русские женщины все чаще засматриваются на мужчин родом из Турции, потому что видят в сериалах идеальных партнеров, которые готовы добиваться расположения своей избранницы, несмотря ни на что. Однако иногда мечты о сказке с восточным принцем разбиваются вдребезги, потому что их поведение в реальности сильно разнится с тем, что россиянки видят в кино: в отношениях они становятся грубыми и категоричными. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, можно ли считать турок главными «красными флагами» в отношениях и как распознать опасного кандидата сразу.

Не всегда плохой вариант?

Турки сами по себе не являются плохой партией для женщины, считает психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

Потому что вне зависимости от национальной принадлежности и веры, можно встретить достойного человека. Как среди русских мужчин есть тираны и деспоты, которые могут применять домашнее насилие в отношении женщины, так и среди турок есть такие, кто будет ставить слово женщины выше своего. Это не зависит от места происхождения или нации. Человека определяют воспитание и принципы, — уверена Жесткова.

И, в отличие от русских мужчин, они более галантны и внимательны к женщине, которая им симпатична, отметила психиатр.

Они будут придерживать дверь, не станут делить счет на двоих, обязательно заедут за вами перед встречей, придумают сценарий красивого свидания. Турки по натуре более романтичные мужчины, чем русские, потому что у них другой менталитет. Но вместе с этой романтичностью они более драматичны, причем иногда безосновательно, что доставляет дискомфорт женщине, — пояснила Жесткова.

Также стоит помнить, что турки склонны заводить курортные романы с русскими девушками, которые не доходят до свадьбы, напомнила она.

Турки часто начинают отношения во время отдыха. Как правило, курортная интрижка заканчивается сразу после отпуска женщины, а дальше восточный мужчина просто пропадает, потому что у него не было цели связывать жизнь с русской девушкой, — пояснила Жесткова.

Как найти хорошего

Чтобы не нарваться на турецкий «красный флаг», психиатр рекомендовала хотя бы ненадолго отключить чувствительность и анализировать его истинное отношение к себе через призму скептицизма.

Женщину могут насторожить в общении с турком:

излишнее обилие комплиментов — они будут осыпать красивыми словами в любой удобный момент;

пустые обещания — найдут сто отговорок, чтобы объяснить, почему не смогли выполнить просьбу;

тотальный контроль — будут следить за тем, куда ходит женщина, что собирается надеть, во сколько планирует уйти из дома и с кем она проводит время;

чрезмерное влияние родителей — если турок во всем советуется с отцом и матерью, скорее всего, он не сможет принимать самостоятельные решения, будучи в отношениях;

использует ласкательные слова вместо обращения по имени — может говорить о том, что он не пытается запомнить имя женщины и, как следствие, не планирует с ней длительной связи.

Надо понимать, что восточные мужчины далеки от феминистических взглядов. В их понимании идеальная семья создается в условиях патриархата, поэтому они могут ограничивать свободу женщины, лишать ее права слова и запрещать одеваться так, как хочет она. Это не говорит о том, что они сразу относятся к потенциальным «красным флагам», но для русских женщин это может быть неподходящий формат отношений, — уточнила Жесткова.

Но иногда распознать опасного кандидата в мужья влюбленной женщине очень сложно. Россиянки ошибочно ведутся на красивые ухаживания, романтичные свидания и комплименты восточных мужчин. Однако, как только выходят за них замуж, попадают в «золотую клетку», а все обещания о сказочной жизни остаются в прошлом.