Какие вещи о женщинах мужчины узнают только после свадьбы

Мужчины рассказали об особенностях женщин, открытых ими только после свадьбы. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для одних пользователей сюрпризом оказалось то, что плач для многих женщин — это процесс и способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса, например, потери близкого.

«Некоторое время я реагировал на ее плач так, будто правда случилась трагедия, и не решался даже спросить, в чем дело, вдруг я тоже заплачу. Но порог плача у всех разный. Я научился не считать, что у меня будет такой же, что и у партнерши» — shadeland, пользователь Reddit

Других удивило количество косметических средств, стоящих в ванной комнате.

«Моя партнерша даже не пользуется косметикой каждый день, а если и пользуется, то совсем немного. Но почему-то каждый раз, когда я открываю шкафчик в ванной, в раковину вываливается какое-нибудь зелье» — Karloss_93, пользователь Reddit

Многие мужчины обратили внимание на то, что во время жизни с женщиной сразу начали находить повсюду ее выпавшие волосы, включая неожиданные места.

«Крошечные пучки волос на стенках душа, которые она обязательно не забудет потом выбросить» — catsbuttes, пользователь Reddit

