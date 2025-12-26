Как без особых усилий создать себе праздничное настроение

Радостный настрой редко появляется по расписанию, а ведь до Нового года остались считанные дни. Его невозможно выжать усилием воли или купить за один поход в магазин. Зато настроение почти всегда возникает из простых действий.

Для того, чтобы подойти к новогодней ночи в гармоничном и сбалансированном состоянии с желанием праздновать, собрали несколько способов создать этот настрой. Подробностями поделилась психолог Радмила Бакирова.

Пройтись вечером по любимому маршруту

Зимой вечерние прогулки работают особенно хорошо. Город замедляется, свет становится мягче, мысли выстраиваются в порядок сами собой.

«Это может быть набережная, тихий двор, старая улица или маршрут из детства. Такие прогулки возвращают ощущение присутствия и дают редкое чувство „я здесь и сейчас“. Часто именно в такие моменты приходит спокойное ощущение, что жизнь идет правильно, даже если не все идеально», — объясняет эксперт.

Сделать неожиданный добрый жест

Праздник почти всегда возникает там, где появляется забота. Маленький подарок старенькой соседке, помощь одинокой маме, пакет мандаринов или просто теплые слова незнакомому человеку или другу — все это меняет внутренний фокус. Когда внимание выходит за пределы себя, настроение удивительным образом становится светлее и устойчивее. Такие поступки незаметно возвращают чувство собственной значимости и связи с миром.

Встретиться с человеком, с которым давно не получалось

Зимнее время хорошо подходит для таких встреч. Необязательно делать из этого событие — достаточно чашки чая и честного разговора.

«Подруги, с которыми давно не удавалось пересечься, часто возвращают чувство связи и теплоты, которое никакие внешние атрибуты не заменят», — говорит психолог.

Создать тихий вечер без внешнего шума

Зажечь дома свечи, выключить лишний свет, выбрать любимый фильм или сериал, который смотрели десятки раз. Такие вечера работают как эмоциональный якорь: тело расслабляется, нервная система выдыхает, появляется ощущение уюта и безопасности. Это простой, но очень действенный способ переключиться.

Разрешить себе маленький праздник уже сегодня

Спонтанность — важная часть праздничного состояния. Позволить себе лечь спать позже, отменить не так чтобы важную встречу, купить что-то нерациональное и непрактичное, зато давно желанное (именно для себя!) или просто провести вечер так, как давно хотелось. Иногда достаточно одного такого разрешения, чтобы внутри появилось ощущение свободы и радости.