Психологи выяснили, какие отношения помогают стареть благополучно

Стабильные романтические отношения оказываются одним из ключевых факторов благополучия в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные крупного европейского проекта SHARE, посвященного здоровью, старению и выходу на пенсию. Работа охватила почти 18,3 тысячи человек из стран ЕС, Швейцарии и Израиля и была опубликована в European Journal of Population.

Исследование сосредоточилось на поколении бэби-бумеров — людях, родившихся между 1945 и 1957 годами. К моменту последней волны опросов всем участникам было не менее 60 лет, что позволило оценить, как жизненный опыт, накопленный за десятилетия, отражается на самочувствии в пожилом возрасте.

Роль отношений в течение жизни

Романтические отношения — это не только эмоциональная близость, но и длительное взаимное влияние. Партнеры формируют общий образ жизни, поддерживают друг друга в стрессовых ситуациях и часто становятся главным источником социальной поддержки. Именно поэтому качество и стабильность таких связей могут иметь долгосрочные последствия.

Ранее психологи уже связывали устойчивые отношения с более низким уровнем депрессии, тревожности и одиночества, а также с лучшими физическими показателями — от состояния сердечно-сосудистой системы до соблюдения медицинских рекомендаций. Напротив, конфликтные союзы или повторяющиеся разрывы часто сопровождаются хроническим стрессом, который со временем накапливается.

Как изучали жизненные траектории

Команда под руководством Миики Мяки использовала данные интервью SHARELIFE, проведенных в 2008 и 2017 годах. Участников подробно расспрашивали о всей истории их партнерских отношений — от первых совместных проживаний до браков и разводов.

На основе этих данных исследователи выделили 5 типичных моделей. Первая — стабильный брак, когда после недолгого периода знакомства человек вступал в первый и единственный длительный союз. Далее следовали повторный брак после развода, развод без повторного брака, серийное сожительство и одиночество — когда человек никогда не жил с партнером.

Большинство участников относились к группе стабильного брака. Одиночество и серийное сожительство встречались заметно реже. При этом мужчины чаще оказывались в категории одиночек, а женщины — среди разведенных.

Кто чувствует себя лучше после 60

Сравнение показало, что люди со стабильной брачной историей в среднем чувствовали себя лучше всех — как психологически, так и по субъективной оценке качества жизни. Это преимущество сохранялось на всех уровнях образования.

Наиболее уязвимой оказалась группа людей с низким уровнем образования, переживших развод. В пожилом возрасте они демонстрировали самый низкий уровень благополучия. Авторы отмечают, что именно сочетание разрыва отношений и ограниченных ресурсов усиливает негативные последствия.

Исследователи подчеркивают, что благополучие в старости — это результат «накопленного эффекта» всей жизни. Даже повторный брак не всегда полностью компенсирует стресс и потери, связанные с разводом, если они сопровождались экономическими или социальными трудностями.

Что означают эти выводы

Авторы приходят к выводу, что «жизненные пути, характеризующиеся стабильными браками, как правило, сочетаются с лучшим здоровьем и более высоким качеством жизни, тогда как нестабильные и одинокие траектории связаны с худшими исходами».

При этом они подчеркивают важное ограничение: исследование охватывает только бумеров. За последние десятилетия отношение к браку, сожительству и одиночеству существенно изменилось, поэтому для более молодых поколений картина может быть иной.

Тем не менее работа ясно показывает, что долгосрочная стабильность отношений — это не просто личная история, а фактор, который может заметно повлиять на то, как человек проживает вторую половину жизни.