Как справиться с разрушительным гневом и защитить здоровье?

Специалисты часто говорят о хроническом гневе как об угрозе для здоровья. Хотя эта эмоция естественна и сигнализирует о нарушении личных границ, ее постоянное переживание опасно. Несоразмерные ситуации вспышки разрушают отношения и подрывают здоровье, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных недугов.

Как пишет издание Lady.Pravda.Ru, с физиологической точки зрения гнев — это мощный выброс гормонов стресса, запускающий реакцию «бей или беги». Однако регулярные всплески истощают надпочечники, ослабляют иммунитет и могут провоцировать проблемы с кожей. При этом гнев проявляется по-разному: как взрывная внешняя агрессия, внутренняя ярость или пассивно-агрессивное поведение, за которым часто стоит тревога.

Энергию гнева можно перенаправить в правильное русло. Эффективными приемами считаются «правило 10 секунд» с глубоким дыханием, использование «Я-сообщений» для выражения чувств без обвинений, а также физическая разрядка. Даже умывание холодной водой может быстро помочь успокоиться.