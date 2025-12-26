Психологи предложили особый образ мышления, чтобы стать счастливым

Исследование, проведенное учеными из Ирландии, показывает, что хотя эксперты по позитивной психологии часто рекомендуют различные практики для улучшения самочувствия, сами они редко применяют эти методы на постоянной основе. Это несоответствие может дать важные подсказки о том, что действительно поддерживает благополучие с течением времени, пишет Сonversation.

Авторы работы, вышедшей в Frontiers in Psychology, опросили 22 специалиста в области позитивной психологии, многие из которых имеют более десяти лет опыта. Все они регулярно рекомендовали своим использовать мероприятия, направленные на повышение самочувствия, адаптируя их под индивидуальные потребности. Однако, когда их спросили, как они сами используют эти методы, стало очевидно, что они прибегают к ним только в трудные моменты, когда чувствуют необходимость в улучшении своего состояния.

Программы позитивной психологии часто включают, например, ведение «дневника благодарности» или выполнение трех добрых дел в неделю. Эти практики ориентированы на целенаправленные усилия по повышению позитивного настроя. Однако исследование показало, что эксперты рассматривают благополучие не как набор задач, а как гибкое, естественное состояние, являющееся частью повседневной жизни. Такое мышление авторы назвали «мелиотропным» (от лат. melior — лучше и греч. tropism — «движение к»).

Это означает стремление к тому, что делает жизнь значимой, без насилия над собой.

Вместо того чтобы активно гнаться за счастьем, эксперты спокойно принимали трудные дни как часть жизни. Они не занимались радикальными изменениями, которые обычно рекомендуют своим клиентам. Вместо этого они находили время для занятий, которые придают жизни больше смысла — чтение, волонтерство, йога. Эти активности становились частью их идентичности и помогали чувствовать себя сбалансированными.

Эксперты также уделяли внимание своему телесному благополучию, заботясь о сне, питании и физической активности. Важным моментом было внимание к социальной и физической среде: они активно меняли обстоятельства, если что-то негативно влияло на их благополучие, например, если работа вызывала несчастье или кто-то из окружения истощал их силы.

Простые радости жизни, такие как прогулка босиком по лужайке или осознание благодарности за уют своего дома в тяжелые времена, также играли важную роль в поддержке благополучия. Эти моменты стали естественным продолжением позитивной психологии, позволяя сохранять баланс и радость в повседневной жизни.

Вместо того чтобы ставить цель «работать над собой» или гнаться за счастьем, следует сосредоточиться на понимании долгосрочного влияния практик, которые способствуют гармонии и осмысленности.

Выводы напоминают о том, что эксперты в области благополучия не прибегают к радикальным изменениям. Вместо этого они постепенно развивают образ мышления, который помогает им сосредоточиться на важных вещах, делая жизнь более осмысленной.