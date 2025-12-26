Шесть золотых правил поведения на новогоднем корпоративе

Новогодние корпоративы — это не только возможность отпраздновать наступающий год в компании коллег, но и шанс укрепить рабочие отношения, показать себя с лучшей стороны и произвести положительное впечатление на руководство. Однако иногда веселая атмосфера может затмить здравый смысл. «Вечерняя Москва» узнала у президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбины Холговой о правилах поведения на новогоднем корпоративе, которые помогут избежать неловких моментов и неприятностей.

© Freepik

По ее словам, важно помнить, что корпоратив — это деловая система координат. На этом празднике все сотрудники остаются коллегами, но уже уместна галантность.

«Если в офисе мужчины не должны ухаживать за дамами, то на корпоративе это приветствуется. Но в любом случае это остается на усмотрение мужчин. Если они хотят поухаживать за дамами, то они могут это сделать. А если они не проявляют инициативу в этом вопросе, то обижаться на это нельзя», — сказала она.

Эксперт отметила, что на корпоратив обязательно нужно наряжаться, потому что это праздник.

«На корпоратив нельзя приходить в джинсах, футболке или кофте. У сотрудников должен быть праздничный вид», — сообщила Холгова.

Специалист подчеркнула, что главный руководитель компании или генеральный директор должны присутствовать на корпоративе не более 40 минут. Его задача — поздравить, наградить и поблагодарить сотрудников, а потом уехать, чтобы не мешать рядовым работникам гулять на празднике.

«Начальники отделов находятся на корпоративе примерно полтора часа и оставляют рядовых сотрудников, чтобы не смущать их», — говорит собеседница «ВМ».

Как рассказала Холгова, что бы ни произошло на корпоративе, существует золотое правило: утром все дистанции восстанавливаются.

«Даже если кто-то из сотрудников танцевал на столе, то на следующий день коллеги не должны делать ему никаких намеков, подкалывать. Все, что было на корпоративе, там остается и забывается», — считает она.

Эксперт по этике добавила, что было бы хорошо запретить сотрудникам снимать на видео происходящее на корпоративе, потому что бывают случаи, когда человек теряет должность из-за неосторожных поступков, если выпил лишнего:

«Не нужно снимать все подряд и загружать это в социальные сети, потому что чья-то репутация может серьезно пострадать».

Специалист добавила, что если сотрудник не уверен, что сможет вести себя нормально, если выпьет лишнего, то лучше вообще воздержаться от употребления спиртного.

«Однако ни в коем случае нельзя говорить коллегам, что вы не пьете. Если ваш бокал наполнили, то нужно поблагодарить, поднять его во время тоста и поставить на место», — заключила Холгова.

Как вежливо отказаться от участия в корпоративе и допустимо ли не посещать подобные мероприятия вовсе, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по этикету Екатериной Богачевой.