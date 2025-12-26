Врач раскритиковал россиян за походы к психологам

Психологи не могут помочь справиться людям с тревожными состояниями, так как они не способны на это, заявил НСН Лев Пережогин.

Настоящий помощник для человек с тревогой — это врач-психотерапевт, который обладает достаточными компетенциями. К сожалению, россияне предпочитают ходить к психологам. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин в беседе с НСН.

В 2025 г. суммарный индекс тревожностей в российских регионах вырос на 7% по сравнению с 2024. Об этом сообщили «Ведомости». Пережогин подчеркнул, что все россияне подвержены этому состоянию.

«Тревога — дело наживное, которое бывает у каждого. Она возникает тогда, когда появляется хроническая, но не очень сильная стрессовая ситуация. Это следствие того, что человек не знает, что будет. Ее стимулируют экономическая неопределенность, политические события и какие-то личные вопросы: семья, учеба и так далее. А как с этим бороться-то? Чем вы больше чувствуете, что вы твердо стоите на ногах, чем вы лучше планируете свое будущее, тем меньше тревоги будете испытывать. Самый главный фактор профилактики тревоги — это посещение психотерапевта в групповом формате. Простых действий тут не бывает. Неважно, отжимаетесь вы по 1500 раз или пьете стакан водки вечером. Это тоже аддиктивное поведение (навязчивая, привычка уходить от реальности через изменение своего состояния или фиксацию на деятельности — примечание НСН.)», — сообщил врач.

Пережогин добавил, как правильно справиться с тревогами.

«К сожалению, подавляющее большинство россиян обращаются к психологам. А они не являются помогающими специалистами. Их компетенция не соответствует уровню врачей-психотерапевтов. Главным помощником при невротических ситуациях является только врач-психотерапевт, а это сейчас дефицитная специальность. Может быть, только в самых крупных городах, типа Москвы и Санкт-Петербурга ситуация представлена более-менее нормально. Но там все работают в частных клиниках из-за более высоких зарплат, а в государственных практически пусто. Нам будет счастье, если правительство решит эту проблему», — указал он.

