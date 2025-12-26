Названа предвещающая развод поза для сна

Психотерапевт Ясмин Шахин-Заффар рассказала, в какой позе чаще всего спят люди перед разводом. Ее слова цитирует Daily Mail.

© Lenta.ru

Психотерапевт отметила, что пары, которые касаются друг друга во сне, чаще чувствуют себя счастливее тех, кто соблюдает дистанцию по ночам. Однако перед самым разводом ситуация меняется, и женщина спит, обвившись вокруг тела партнера.

Шахин-Заффар назвала эту позу явной демонстрацией дисбаланса в паре. По ее словам, это может быть эмоциональное неравенство или несправедливое распределение обязанностей. Кроме того, сон в таком положении может предвещать расставание, если женщина, прижимаясь всем телом к мужчине, как бы последний раз пытается сблизиться с ним, а он при этом демонстрирует эмоциональную отстраненность.

Психотерапевт добавила, что счастливые пары часто спят в позе «ложка» или отвернувшись друг от друга, но при этом соприкасаясь спинами. Шахин-Заффар подчеркнула, что сон в разных кроватях или на большом расстоянии друг от друга не указывает на проблемы в отношениях, а является признаком потребности в личном пространстве.

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали после свадьбы. Так, для многих сюрпризом оказалось, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса.