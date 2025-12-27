Названы неожиданные последствия идеализации своей работы

Любить свою работу — это же просто мечта. Не всякий может сказать о себе, что ему нравится то, чем он занимается ради хлеба насущного. Но, оказывается, идеализация своей карьеры может иметь неприятные последствия. Например, привести к эмоциональному выгоранию и чувству вины. Во всяком случае, об этом предупреждают некоторые специалисты.

© Московский Комсомолец

«Как говорится, если вы найдете работу, которая вам понравится, вы не проработаете ни дня в своей жизни», — так начинается публикация в британском издании Daily Mail, отмечая, что один специалист предупреждает, что любовь к работе может иметь неприятные последствия.

Миджонг Квон, доцент кафедры менеджмента в Университете Райса в Техасе, говорит, что мечта получать удовольствие от своей карьеры стала навязчивой для многих:

«Работа ради денег, престижа или семейных обязательств начинает казаться менее достойной восхищения, даже подозрительной».

Квон участвовала в работе команды, которая опросила 1200 сотрудников и обнаружила, что те, кто трудится из любви к своей работе, скорее всего, считают, что и все остальные должны делать то же самое. Эти люди с большей вероятностью считают другие мотивы (Ну, например, работа ради зарплаты или признания) морально низкими.

«На первый взгляд кажется, что отношение к любви к работе как к добродетели не приносит ничего, кроме пользы, — комментирует Миджонг Квон. — Если миссия работы или повседневные задачи важны для вас лично, вы можете упорно преодолевать трудности, при этом увольнение может восприниматься как предательство идеала. Но эта добродетель может иметь и неприятные последствия. Когда внутренняя мотивация становится моральным долгом, а не источником радости, вы можете испытывать чувство вины за то, что не всегда любите свою работу. Эмоции, которые свойственны любой работе, такие как скука, усталость или отстраненность, могут вызывать чувство моральной несостоятельности и самообвинения. Со временем это давление может привести к эмоциональному выгоранию, если вы продолжаете выполнять неприемлемые роли из-за чувства вины».

Исследовательница предупредила, что, идеализируя работу своей мечты при приеме на работу, можно упустить из виду безопасность, стабильность и другие жизненные потребности. Эти нереалистичные стандарты также могут привести к тому, что человек слишком рано уйдет с работы, когда реальность разочарует его или первоначальный энтузиазм угаснет. Это также может вызвать напряженность и разногласия между коллегами.

«Хотя такой подход и вдохновляет на первый взгляд, он может оттолкнуть сотрудников, которые работают по более прагматичным соображениям, — цитирует Daily Mail исследовательницу. — Я бы сказала, что со временем это может породить напряженность и конфликты, поскольку одних членов команды почитают как "истинно верующих", а других потихоньку отодвигают на второй план. Выражение любви к своей работе становится своего рода товаром — еще одним способом продвинуться вперед. В культуре, где "делай то, что любишь" стало моральной заповедью, помнить о том, что это не единственная причина для работы, может быть самой нравственной позицией из всех».

Предыдущее исследование показало, что люди, которые ненавидят свою работу, но не могут заставить себя уйти, слишком «привязаны» к своей карьере, указывает Daily Mail. Доктор Оскар Холмс, доцент кафедры менеджмента в Школе бизнеса Рутгерса в Кэмдене, сказал, что начальники часто используют ситуацию, чтобы заставить сотрудников остаться. В исследовании говорится, что несчастные работники ценят льготы и общественный аспект работы больше, чем свое счастье, и иногда ставят интересы группы выше своих собственных.