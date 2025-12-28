Психолог разоблачил новогодние приметы и ритуалы

В канун Нового года многие югорчане загадывают желания и надеются на чудо. В этот период люди ищут способы справиться с тревогой и неопределенностью, поэтому многие прибегают к магии, тарологам и бабушкиным советам. Праздничный эзотерический обман в беседе с «ФедералПресс» раскрыл психолог Родион Чепалов:

«Я в мистику не верю. Но я считаю иногда полезным опираться на бабушкины и магические ритуалы, но объяснять их через психологию, культуру и работу психики, а не мистику. Новогодние ритуалы на деньги, любовь и успех – это не столько вера в магию, сколько древний способ дать психике ощущение контроля в момент перехода. Конец года – символическая точка обнуления, и человек интуитивно ищет действия, которые помогут пережить тревогу неопределенности. В этом смысле бабушкины советы и практики тарологов работают не потому, что «привлекают», а потому что структурируют ожидания и внимание. Самый популярный запрос – деньги. Классический ритуал «положить купюру под скатерть» психологически может работать как якорь: если человек в течение всего следующего года чаще замечает финансовые возможности, осторожнее относится к расходам, больше думает о доходе. Я наблюдал это в работе с клиентами: те, кто делал подобный ритуал осознанно, чаще начинали вести бюджет, обсуждать зарплату, менять стратегию заработка. Не деньги приходят, а включается фокус внимания. Не магия работает, а сам человек. Ритуалы на любовь – еще один древний способ дать себе внутреннее разрешение на близость. Свечи, записки с желаниями, красная нить – все это символы готовности впустить другого человека. Психика считывает сигнал: «Я открыт». На практике это часто проявляется в более смелом поведении, снижении защитных реакций и отказе от привычного сценария одиночества. Неслучайно многие знакомства происходят именно после Нового года – не из-за магии, а из-за смены внутренней позиции. Ритуалы на успех – загадывание желаний, сжигание записок, бокал с шампанским – выполняют важную функцию завершения. Психике нужен акт, который скажет: «Прошлое закрыто». Без этого человек продолжает тащить старые неудачи в новый год. Я часто предлагаю клиентам вместо абстрактных желаний писать не «хочу успех», а «что именно я готов делать иначе». Такой обновленный ритуал работает заметно сильнее. Интересно, что в культурах разных народов новогодние практики очень похожи: еда как символ изобилия, огонь как очищение, слова как намерение. Это говорит о том, что ритуалы – универсальный психологический инструмент, а не суеверие. С точки зрения психологии самый полезный новогодний ритуал не магический, а осмысленный. Когда человек делает его не в надежде на чудо, а как договор с самим собой, он действительно повышает шансы на изменения. И тогда деньги, любовь и успех перестают быть абстракцией – они превращаются в последствия новых решений и активных действий.