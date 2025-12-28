Психолог раскрыла, как не переругаться с семьей во время подготовки к празднику

Напряжённость в семье в предновогодний период — явление не только распространённое, но и во многом закономерное. Подготовка к празднику превращается в проект с высокими ставками, объяснила в беседе с RT Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.

«Мы стремимся создать «идеальный» день, бессознательно надеясь, что он компенсирует все сложности уходящего года. Столкновение разных сценариев праздника, унаследованных из родительских семей, финансовые вопросы и банальная усталость от конца года создают идеальную почву для конфликтов. Ключ к профилактике ссор лежит не в том, чтобы избежать разногласий — они неизбежны в любой живой системе, — а в изменении качества обсуждения этих разногласий», — рассказала эксперт.

По её мнению, первый и главный шаг — деконструкция мифа об «идеальном празднике».

«Предложите своей семье на предварительном, спокойном совете честно обсудить: а что для каждого из нас значит «хороший Новый год»? Какие два-три самых важных элемента (например, определённое блюдо на столе, просмотр фильма вместе, прогулка 1 января) для всех незыблемы? Это помогает перейти от абстрактного и потому бесконечно требовательного «идеала» к конкретным, достижимым договорённостям. Второй принцип — стратегия «разделения ответственности», а не поиска «виноватого» в том, что что-то не сделано», — посоветовала специалист.

По словам Шпагиной, вместо расплывчатого «все должны помочь» эффективнее провести своеобразный «тендер»: составить список всех дел (от генеральной уборки до покупки подарков бабушке) и дать возможность каждому члену семьи, включая детей, выбрать те задачи, которые ему наименее неприятны или даже интересны.

«Это превращает подготовку из общего бремени в серию персональных проектов с чёткими границами. Важно при этом без критики принимать выбранный другим способ выполнения задачи. Третий критически важный момент — управление эмоциональным фоном. Усталость и стресс снижают наш эмоциональный интеллект и толерантность к раздражению. Поэтому в этот период особенно важно сознательно встраивать в семейное расписание «буферные зоны» — короткие периоды отдыха и личного пространства для каждого. Это не эгоизм, а профилактика «эмоционального заражения», когда усталость одного мгновенно передаётся всем», — считает собеседница RT.

Как считает психолог, фраза «Я сейчас устал, давай обсудим это через полчаса после чая» — мощный инструмент для предотвращения ссоры.

«Четвёртый аспект — работа с триггерами прошлого. Часто вспыхивающие конфликты вокруг одних и тех же тем (например, «ты всегда всё делаешь в последний момент!») — это не про текущую ситуацию, а про старые, незавершённые споры. Попробуйте в спокойный момент договориться объявить мораторий на несколько самых заезженных претензий и дать друг другу шанс в этом году поступить иначе. Это создаёт пространство для новых паттернов поведения. Смысл праздника — в ощущении связи и общности, а не в безупречном исполнении сценария. Иногда полезно сознательно снизить планку, позволить себе купить готовые салаты, отказаться от части украшений и просто провести вечер вместе, играя в настольные игры», — заключила она.

