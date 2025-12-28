Психолог раскрыла, как не переругаться с семьёй во время подготовки к празднику

RT на русском

Напряжённость в семье в предновогодний период — явление не только распространённое, но и во многом закономерное. Подготовка к празднику превращается в проект с высокими ставками, объяснила в беседе с RT Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.

Психолог раскрыла, как не переругаться с семьей во время подготовки к празднику
© Global Look Press
«Мы стремимся создать «идеальный» день, бессознательно надеясь, что он компенсирует все сложности уходящего года. Столкновение разных сценариев праздника, унаследованных из родительских семей, финансовые вопросы и банальная усталость от конца года создают идеальную почву для конфликтов. Ключ к профилактике ссор лежит не в том, чтобы избежать разногласий — они неизбежны в любой живой системе, — а в изменении качества обсуждения этих разногласий», — рассказала эксперт.

По её мнению, первый и главный шаг — деконструкция мифа об «идеальном празднике».

«Предложите своей семье на предварительном, спокойном совете честно обсудить: а что для каждого из нас значит «хороший Новый год»? Какие два-три самых важных элемента (например, определённое блюдо на столе, просмотр фильма вместе, прогулка 1 января) для всех незыблемы? Это помогает перейти от абстрактного и потому бесконечно требовательного «идеала» к конкретным, достижимым договорённостям. Второй принцип — стратегия «разделения ответственности», а не поиска «виноватого» в том, что что-то не сделано», — посоветовала специалист.

По словам Шпагиной, вместо расплывчатого «все должны помочь» эффективнее провести своеобразный «тендер»: составить список всех дел (от генеральной уборки до покупки подарков бабушке) и дать возможность каждому члену семьи, включая детей, выбрать те задачи, которые ему наименее неприятны или даже интересны.

«Это превращает подготовку из общего бремени в серию персональных проектов с чёткими границами. Важно при этом без критики принимать выбранный другим способ выполнения задачи. Третий критически важный момент — управление эмоциональным фоном. Усталость и стресс снижают наш эмоциональный интеллект и толерантность к раздражению. Поэтому в этот период особенно важно сознательно встраивать в семейное расписание «буферные зоны» — короткие периоды отдыха и личного пространства для каждого. Это не эгоизм, а профилактика «эмоционального заражения», когда усталость одного мгновенно передаётся всем», — считает собеседница RT.

Как считает психолог, фраза «Я сейчас устал, давай обсудим это через полчаса после чая» — мощный инструмент для предотвращения ссоры.

«Четвёртый аспект — работа с триггерами прошлого. Часто вспыхивающие конфликты вокруг одних и тех же тем (например, «ты всегда всё делаешь в последний момент!») — это не про текущую ситуацию, а про старые, незавершённые споры. Попробуйте в спокойный момент договориться объявить мораторий на несколько самых заезженных претензий и дать друг другу шанс в этом году поступить иначе. Это создаёт пространство для новых паттернов поведения. Смысл праздника — в ощущении связи и общности, а не в безупречном исполнении сценария. Иногда полезно сознательно снизить планку, позволить себе купить готовые салаты, отказаться от части украшений и просто провести вечер вместе, играя в настольные игры», — заключила она.

Ранее россиянам объяснили, в чём причина истощения от подготовки к праздникам.