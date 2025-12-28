Ученые выяснили, почему чужая неудача может нас радовать

Новое исследование, опубликованное в журнале Cognition and Emotion, раскрывает детали одного из самых противоречивых человеческих чувств — удовольствие от чужой неудачи, или злорадство. Психологи из Вюрцбургского университета под руководством доктора Каролины Дидух-Хазар изучили, как и почему люди испытывают удовлетворение, наблюдая за неприятностями других.

© Телеканал «Наука»

Что такое злорадство

В Германии этому явлению соответствует слово schadenfreude, обозначающее радость, возникающую при чужих неудачах.

«Злорадство возникает, когда с другим человеком происходит что-то нежелательное, что воспринимается как заслуженное. Оно временно улучшает самочувствие и дает иллюзию контроля. Это укрепляет веру в справедливый мир, где люди получают то, что заслуживают», — объяснила доктор Дидух-Хазар.

Это чувство особенно проявляется во время межгрупповых конфликтов, когда людей делят на «своих» и «чужих». Эмоции, связанные с злорадством, оказываются сложнее, чем простое удовольствие, так как включают одновременно чувство стыда и моральной оценки ситуации.

«Злорадство дает временное облегчение во время затяжного конфликта, но также может мотивировать членов группы к насилию», — добавляет исследователь.

Любопытный эксперимент

Для проверки злорадства ученые провели эксперимент с соревнованием на время. Участникам нужно было нажимать на компьютерную мышь в определенный момент, а результаты побед и поражений были подстроены так, чтобы каждый участник проиграл половину попыток.

После проигрыша участники получали «наказание» — звук, якобы выбранный их соперником. «Провокационные» соперники создавали громкий звук, «непровокационные» — тихий. Победители наблюдали реакцию противников в коротком видеоролике. Наказанный соперник либо демонстрировал боль (гримасы, закрытые глаза, напряженное лицо), либо оставался спокойным.

Физиологические реакции

Для фиксации бессознательных реакций применялась лицевая электромиография (ЭМГ). Метод регистрирует электрические сигналы мышц лица, включая большую скуловую мышцу (улыбка), круговую мышцу глаза (искренняя улыбка) и мышцы хмурого взгляда (негативные эмоции).

«Участники чаще улыбались, когда видели, как соперник реагирует на боль, чем когда он оставался спокойным. Это подтверждает, что восприятие страданий другого является ключом к злорадству», — пояснила доктор Дидух-Хазар.

Анкетирование показало, что участники чувствовали злость и раздражение к провокаторам, ощущали меньше контроля и справедливости. При наблюдении за «непровокационными» соперниками возникала негативная реакция, указывающая на эмпатию к незаслуженной боли.

«Эмпатическая реакция возникает не столько из-за самой задачи, сколько из-за гнева на конкретного человека», — добавляет исследователь.

Контекст и значение

Удовлетворени от чужих ошибок и страданмий легче возникает в соревновательных ситуациях. Оно может проявляться даже при скрытой неприязни к человеку, с которым не связано прямое соперничество. Исследователи подчеркивают, что это чувство — естественная часть человеческой психологии, но его социальные последствия могут быть сложными. Оно позволяет человеку временно восстановить самооценку, особенно после провокаций или несправедливого обращения.

«Реакции участников показывают, что радость от чужой боли тесно связана с эмоциональной оценкой ситуации и субъективной справедливостью. Даже слабое чувство обиды или раздражения может усилить злорадство», — говорит доктор Дидух-Хазар.

Исследование подтверждает, что удовольствие от чужих неудач — распространенное явление, но часто скрываемое. Оно проявляется сильнее в условиях соревнования и провокации, но сочетается с эмпатией, когда страдания кажутся несправедливыми.