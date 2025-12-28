Ученые выяснили, почему люди повторяют действия, даже когда это вредит

Ученые из Технологического университета Сиднея установили, что компульсивное поведение может быть связано не с недостатком самоконтроля, а с его чрезмерным и ошибочным проявлением. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology (NPР).

Долгое время считалось, что при компульсивных расстройствах человек «застревает» в автоматических привычках, которые подавляют осознанный контроль поведения. Однако эксперименты на крысах показали иную картину.

Исследователи сосредоточились на полосатом теле — области мозга, отвечающей за выбор действий и принятие решений. У людей с компульсивными расстройствами, включая обсессивно-компульсивное расстройство, зависимости и патологическую тягу к азартным играм, в этой зоне часто выявляют признаки нейровоспаления.

Ученые искусственно вызвали воспаление в полосатом теле у животных и ожидали усиления привычного, автоматического поведения. Вместо этого крысы стали вести себя более осознанно и целенаправленно. Они продолжали корректировать свои действия в зависимости от результата, даже в ситуациях, где обычно доминируют привычки.

«Это было неожиданно: животные не «скатывались» в автоматизм, а, наоборот, демонстрировали усиленный контроль над поведением», — отметила руководитель работы, нейробиолог Лора Брэдфилд.

По ее словам, такие данные ставят под сомнение универсальность гипотезы о том, что компульсивность всегда связана с чрезмерной ролью привычек.

Авторы подчеркивают, что многие формы компульсивного поведения действительно требуют активных усилий. Например, при навязчивом мытье рук человек действует не автоматически, а сознательно, руководствуясь тревогой и ожиданием угрозы. Это указывает на возможную «перекалибровку» систем контроля, а не их отключение.

Исследователи считают, что подходы, направленные на снижение нейровоспаления — включая препараты, воздействующие на астроциты, а также немедикаментозные меры вроде физической активности и улучшения сна, — могут открыть новые пути терапии компульсивных расстройств.