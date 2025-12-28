Психолог объяснила волгоградцам, как переключиться с работы на отдых
Впереди волгоградцев ждут 12 дней новогодних праздников. Продолжительные каникулы после интенсивных рабочих дней могут стать проблемой, ведь переключиться с работы на отдых порой бывает очень трудно. Как облегчить такой переход, рассказала доцент кафедры клинической психологии ИКПСР Пироговского университета, кандидат психологических наук Елена Иванова.
Итак, по словам психолога, одним из способов переключения могут стать детали, которые ассоциируются с праздником и предстоящим весельем.
«Например, Новый год для кого-то связан с оливье, для кого-то – с елкой или мандаринами или с "Иронией судьбы". Часто такие "переключатели" связаны с детскими воспоминаниями, ведь в детстве мы более спонтанны, эмоции ярче и легче сменяют друг друга, и все в новинку», – отметила Елена Иванова.
Важно обратиться к своим воспоминаниям. К примеру, подумать, что конкретно влияет на ваше новогоднее настроение или создает праздник, так как планирование и предвкушение тоже поможет получить положительные эмоции. Специалист уверена, что данный навык также эффективен и для профилактики выгорания.
Оказать помощь и изменить эмоциональное состояние могут близкие, друзья и коллеги. Ведь хорошее настроение часто бывает заразительным.