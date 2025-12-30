Почему загадывать желания на Новый год полезно для психики

Традиция загадывать желания на Новый год имеет под собой психологическую основу и приносит реальную пользу ментальному здоровью.

По словам заведующего кафедрой психиатрии СГМУ Минздрава России Андрея Соловьёва, этот ритуал помогает воспринимать наступающий год как чистый лист для написания новой личной истории.

С практической точки зрения четко сформулированные желания выполняют несколько важных функций: они служат внутренним компасом, определяющим истинные цели; выступают мощным мотиватором, так как даже минимальный прогресс приносит удовлетворение; и, наконец, возвращают ощущение радости, напоминая о действительно важных жизненных ценностях, пишет РГ.

"Желания могут не соответствовать тому, что есть сейчас, но они должны быть реальны и исполнимы в ближайшем будущем", - считает Андрей Соловьев, его слова опубликованы в Telegram-канале Минздрава России.

Для повышения эффективности эксперт рекомендует конкретные техники: написание детального письма себе в будущее, создание эмоционально заряженной визуальной карты желаний и дробление глобальной цели на микрошаги, выполнимые в повседневной жизни.