Как определить мастерство мужчины в сексе по привычкам в спортзале

Узнать, какой мужчина в постели, можно по технике его тренировок, уверена эксперт по сексу и отношениям Эмили Конвей. На какие признаки нужно обращать внимание, она рассказала изданию Times of India.

© Lenta.ru

Конвей считает, что мужчины, которые в спортзале поднимают тяжести, считают подходы и тщательно следят за техникой, в постели ведут себя неторопливо и любят доминировать. Если же мужчина постоянно меняет технику занятий, экспериментирует или занимается экстремальным спортом, то он импульсивен в постели. Такой человек ненавидит скуку и может внезапно пропадать и объявляться среди ночи.

Тех, кто выбирает пилатес или йогу, эксперт назвала нежными любовниками, ценящими эмоциональную связь с партнершей. Бегунов же Конвей охарактеризовала как мужчин, которые поначалу кажутся неинтересными, но со временем они раскрываются как чуткие и глубокие любовники.

Ранее медсестра, эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва рассказала о пугающем последствии женского оргазма. По ее словам, пик сексуального напряжения может спровоцировать временную глухоту.