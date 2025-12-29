В период рождественских и новогодних праздников люди чаще занимаются сексом с бывшими возлюбленными. Об этом заявил психолог Майкл Салас в разговоре с New York Post.

Салас считает, что главная причина предновогоднего сексуального всплеска — это стресс. По его словам, перегруженная беспокойством психика ищет способ разрядки, и самым простым вариантом оказывается интимная близость с хорошо знакомым человеком.

«Секс становится способом справиться с тревогой, одиночеством или эмоциональной перегрузкой, а не отражением подлинного желания», — заявил он.

Психолог отметил, что праздничная сексуальная активность также свойственна парам, у которых есть проблемы в отношениях.

«Они используют интимную близость, чтобы избежать выяснения отношений и почувствовать себя лучше», — объяснил Салас.

Специалист добавил, что такой метод действительно работает, но временно. По его словам, если секс становится главным способом борьбы со стрессом, то со временем могут накапливаться другие неудовлетворенные потребности и желания, которые в будущем могут обострить проблемы в отношениях или с самоопределением.

Ранее психотерапевт Джиджи Энгл и сексолог Аннабель Найт назвали железные признаки отменных любовников. По их мнению, хорошие любовники не гонятся за оргазмами и умеют вести диалог.