Сексолог назвал самую неприятную вещь в интимных отношениях пары

Сексолог Мати Вайнберг призвал не манипулировать сексом в семейной жизни. О причинах этого явления он рассказал YnetNews.

Эксперт полагает, что самое неприятное в интимной жизни пары — это ситуации, когда секс начинают воспринимать как награду, которую нужно заслужить.

«В идеале оба должны получать удовольствие при каждом половом акте, но в реальности бывает иначе, и секс становится частью системы наказаний и вознаграждений. В этом случае тот, кто инициирует близость, оказывается в зависимом положении», — считает Вайнберг.

По мнению сексолога, чаще интимной жизнью манипулируют женщины, но и мужчины нередко такое практикуют. Специалист полагает, что подобная динамика в отношениях демонстрирует наличие неразрешенных проблем между партнерами. Чтобы справиться с ними, он посоветовал откровенно поговорить друг с другом и постараться пойти на компромисс по бытовым темам и в вопросе того, как часто партнеры хотят заниматься сексом.

