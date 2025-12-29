Ученые выяснили, чем руководствуются люди при выборе партнера

Ученые выяснили, чем руководствуются люди, выбирая себе партнера. Как выяснилось, они чаще вступают в брак с людьми, имеющими схожие психологические расстройства.

Изучив национальные медицинские базы данных Тайваня, Дании и Швеции, охватившие более 6 млн супружеских пар, ученые выяснили, что партнерами чаще становятся люди, которые имеют не только схожие ценности, взгляды и привычки, но и психоэмоциональный фон.

Как сообщает портал The Conversation, рассмотрев девять наиболее распространенных психологических проблем, включая депрессию, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, биполярное расстройство и расстройства аутистического спектра, ученые заметили, что люди с одинаковыми или близкими диагнозами чаще вступают в брак.

Исследователи объяснили это феноменом ассортативного выбора партнёра, когда партнер ищет спутника, который похож на него особенностям мышления и поведения.

Также ученые отметили, что люди с похожими психологическими проблемами и жизненным опытом чаще пересекаются, так как встречаются в одних и тех же социальных и профессиональных кругах.