Пять причин ничего не делать на каникулах

Первые дни после Нового года часто странные по ощущениям. Формально праздник уже закончился, а возвращаться в обычный ритм совсем не хочется. Кажется, что пора собраться, но тело и психика будто бунтуют и тянут в другую сторону.

С точки зрения психологии и психосоматики это не каприз и не слабость, а закономерная реакция на завершение интенсивного периода. Новогодние каникулы — редкое окно, когда несколько дней без дел действительно могут сыграть восстановительную роль. Подробностями поделилась психолог Радмила Бакирова.

Нервной системе нужно выйти из режима предновогодней мобилизации

Декабрь почти всегда проходит в ускоренном режиме: дедлайны, социальные обязательства, семейные сценарии, ожидание праздника. Нервная система держит высокий уровень напряжения до самого конца года.

«После Нового года ей требуется не новый список задач, а плавный выход из режима мобилизации. Несколько дней без обязательств помогают телу и психике зафиксировать, что напряжение позади, и вернуть ощущение безопасности», — объясняет эксперт.

Организм догоняет накопленную усталость

Во время праздников усталость часто маскируется эмоциями, шумом и сменой впечатлений. Но как только внешний драйв спадает, тело начинает догонять то, что откладывалось весь декабрь. Сонливость, желание лежать, отсутствие энергии в первые дни января — это не сбой, а естественный этап восстановления. Если в этот момент не давить на себя, ресурс возвращается быстрее и мягче.

Психике нужно закрыть прошедший год

Новый год символически воспринимается как граница, но внутренне процессы завершения не происходят по календарю.

«Психике нужно время, чтобы отпустить старые события, роли и напряжения. Несколько дней расслабленного и блаженного ничегонеделания дают редкую возможность побыть без внешних стимулов и позволить этому закрытию случиться естественно, без анализа и принуждения», — подчеркивает психолог.

Возникает усталость от праздничной социальной активности

Даже приятное общение, встречи и семейные застолья требуют энергии. После Нового года многие чувствуют не одиночество, а потребность в тишине и дистанции. Это нормальная реакция на избыток контакта. Пауза в тишине без общения и дел позволяют восстановить личные границы и вернуть ощущение внутреннего пространства.

Пауза помогает войти в год без рывка

Резкий старт с планами, целями и обещаниями часто усиливает внутреннее сопротивление. Парадоксально, но именно несколько пустых дней после праздников помогают выстроить более устойчивый вход в новый год. В тишине лучше слышно, к чему действительно есть энергия, а что было навязано внешним шумом конца декабря.