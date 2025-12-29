Психолог ответил, когда закладываются основы самооценки

Психолог: основы самооценки закладываются в детстве
В этот период ребёнок понимает, на что он может претендовать в жизни.
Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Елена Соловьёва.
«Ребёнок в детстве обучается думать, какой он. Он плюс или минус, он талантливый или ничтожество, он хороший или всё из-за него, он во всём виноват или ни в чём не виноват. Ребёнок обучается этому и во взрослом возрасте это продолжает. Закладываются основы самооценки. Насколько я ценен, насколько я имею право, на что я могу претендовать, какой должен быть у меня уровень амбиций, могу ли бросить вызов этому миру или должен сидеть и не отсвечивать. Эти модели поведения закладываются в детском возрасте, они складываются в сценарий и наше реагирование».