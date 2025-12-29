Нейропсихолог ответила, для кого особенно опасны чат-боты

Постоянное использование чат-ботов с искусственным интеллектом приводит к развитию психоза, предупредили врачи. В чем причина такой проблемы и кто находится в группе риска, разбиралась Москва 24.

"Вызванный ИИ психоз"

Общение с чат-ботами приводит к психозам, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на опрошенных врачей.

По данным СМИ, за последние девять месяцев специалисты зафиксировали десятки случаев, когда пациенты столкнулись с симптомами ментальных отклонений после общения с искусственным интеллектом (ИИ). В историях болезни встречались в том числе описания бредовых диалогов с ботами.

«Технология, возможно, не порождает бред, однако человек описывает компьютеру свою реальность, а компьютер принимает ее за истинную и отражает ее обратно, так что он принимает участие в зацикливании бреда», — Кит Саката, психиатр Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Саката рассказал, что под его наблюдением находились 12 человек, госпитализированных с психозом после использования ИИ, плюс еще трое проходили амбулаторное лечение.

Другие опрошенные газетой врачи отметили, что среди десятка других случаев как минимум один случай бредового состояния связан с убийством. Специалисты даже начали использовать термин "вызванный ИИ психоз", несмотря на то что такого диагноза пока что не существует.

В компании OpenAI, которая занимается разработкой бота ChatGPT, сообщили, что постоянно обучают свой продукт распознавать признаки ментального расстройства. Цель – смягчать напряженные диалоги и рекомендовать пользователям обращаться за профессиональной помощью.

«Мы также продолжаем усиливать реакции ChatGPT в деликатных ситуациях, тесно сотрудничая с врачами-психиатрами», — представитель ChatGPT.

Как отмечает издание, другие создатели аналогичных программ, такие как Character.AI, тоже признали негативное влияние своих программ на психическое здоровье.

Ранее результаты исследований показали, что использование искусственного интеллекта снижает активность мозга и приводит к синдрому постоянно рассеянного внимания. По мнению специалистов, чем больше помощи от компьютера получал пользователь, тем слабее работали его нейронные связи, отвечающие за память, внимание и творческое мышление.

Теряют критическое мышление?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем, обратила внимание в разговоре с Москвой 24 нейропсихолог Светлана Колобова.

"Языковая модель воспринимает все сказанное человеком как реальность и соглашается с ним, создавая порочный круг, где ложные утверждения постоянно усиливаются", – отметила специалист.

При этом у активных собеседников, например, склонных строить конспирологические теории, подобные бредовые идеи усиливаются, добавила эксперт.

«Речь может идти о вере в заговоры, слежке, наличии сторонних сил, которые вредят пользователю. Бот будет повторять эти идеи, что, в свою очередь, провоцирует у собеседника риск возникновения галлюцинаций и дезорганизованного мышления. Особенно если у него наступает потеря критичности – он перестает отличать собственные иллюзии от "галлюцинаций" искусственного интеллекта», — Светлана Колобова, нейропсихолог.

С связи с этим в группе риска находятся те, у кого есть предрасположенность к психозу, шизофрении, биполярному расстройству и искаженным убеждениям, указала нейропсихолог.

"Для них бот становится своего рода "подпевалой", закрепляя их идеи. Сегодня в клинической практике даже меняются методы диагностики: теперь, помимо вопросов о сне и употреблении спиртного, пациентов начали спрашивать об использовании искусственного интеллекта", – отметила Колобова.

Если же говорить о ментально здоровых людях, которые постоянно пользуются чат-ботами, у них может сложиться склонность искать легкие ответы. Особенно это опасно для школьников, подчеркнула эксперт.

"Привыкая к этому, человек перестает накапливать собственные знания. Уверенность, что все можно в любой момент посмотреть, оборачивается тем, что своего багажа знаний нет. В ситуации без интернета он остается "без головы" и в итоге может терять способность мыслить. У такого человека хуже работает оперативная память, он перестает запоминать", – подчеркнула Колобова.

В свою очередь, клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с Москвой 24 отметила, что в чат-ботах больше всего нуждаются те, кто страдает зависимостью от гаджетов, интернета и игр.

"Эти цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами, визуализациями, которыми многие и так перенасыщены. Когда таких раздражителей много, мозг не выдерживает, происходит сенсорное перенасыщение, и начинаются раздражение, неврозы, небольшие изменения в психическом состоянии", – отметила эксперт. «Также есть вопрос критического мышления. Чат-боты, с одной стороны, позволяют мыслить гибче и быстрее адаптироваться. Современные дети гораздо более адаптивны, чем взрослые. С другой, у несовершеннолетних пропадает критическое мышление, которое позволяет ответить на вопрос "А зачем?" и выстроить причинно-следственную связь», — Дарья Сальникова, клинический психолог.

В таком случае отсутствует глубокий анализ информации: некоторые молодые люди даже не понимают, что нужно задать вопросы "А для чего?" или "Почему?"

Однако Сальникова обратила внимание, что отказываться от чат-ботов не нужно, поскольку это современная реальность. Главное – научить пользователей, особенно детей, с ними работать. В частности, объяснять, в каких случаях можно использовать нейросети, а в каких нет, перепроверяя предложенные ответы, заключила специалист.