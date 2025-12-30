Психолог рассказал, как сформулировать новогоднее желание

Психолог Валиева рассказала, как сформулировать новогоднее желание

Психолог, гипнотерапевт Анастасия Валуева рассказала, что новогоднее желание нужно формулировать так, как будто оно уже сбылось.

«Правильная формулировка желания очень похожа на аффирмацию», — заявила она в беседе с 360.ru.

По её словам, желание не должно противоречить внутренним установкам и ценностям.

«Также стоит загадывать несколько желаний, если есть способность удерживать связь с каждым из них и они входят в общую стратегию жизни, бьются с ценностями, убеждениями и смыслами личности», — заключила Валуева.

В свою очередь, семейный психолог Анастасия Кардиакос в разговоре с «Радио 1» выразила мнение, что желание — это «оберег» от хмурости.

«Цели нам дают упорядоченность, а желания добавляют душу туда, то есть силы. Желания, они же приятные, а цели — это то, что нам помогает достигать желаемого», — сказала она.

