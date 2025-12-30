Психолог рассказал, как сформулировать новогоднее желание

Психолог, гипнотерапевт Анастасия Валуева рассказала, что новогоднее желание нужно формулировать так, как будто оно уже сбылось.

«Правильная формулировка желания очень похожа на аффирмацию», — заявила она в беседе с 360.ru.

По её словам, желание не должно противоречить внутренним установкам и ценностям.

«Также стоит загадывать несколько желаний, если есть способность удерживать связь с каждым из них и они входят в общую стратегию жизни, бьются с ценностями, убеждениями и смыслами личности», — заключила Валуева.

В свою очередь, семейный психолог Анастасия Кардиакос в разговоре с «Радио 1» выразила мнение, что желание — это «оберег» от хмурости.

«Цели нам дают упорядоченность, а желания добавляют душу туда, то есть силы. Желания, они же приятные, а цели — это то, что нам помогает достигать желаемого», — сказала она.

Ранее клинический психолог Дарья Яушева рассказала, что детские воспоминания о Новом годе помогут вернуть ощущение праздника.