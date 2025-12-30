Эксперт объяснил, как мотивировать себя на работу перед праздниками

Психолог Кольцова: отказ от гаджетов поможет мотивировать себя на работу

Психолог Екатерина Кольцова рассказала, что отказ от гаджетов поможет мотивировать себя на работу перед новогодними праздниками.

«Примерно с 21 декабря многие находились в фазе высокого напряжения из-за подготовки к праздникам, корпоративам, общей суеты, подведения итогов и так далее. За пару дней до Нового года это ощущение начало уходить, поскольку так устроена психика: чтобы не было хронического стресса, периоды эмоционального подъёма должны сменяться спадом», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если до праздников нужно доделать задачи, то стоит убрать на время все отвлекающие факторы. Также рекомендуется подарить себе что-то в качестве поощрения за выполненную работу.

