Ученые назвали главную причину одиночества современных людей

Люди, которые испытывают сложности с поддержанием близких романтических отношений, значительно чаще остаются без партнера — как по собственному выбору, так и между отношениями. К такому выводу пришла международная команда психологов. Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychology (EP).

Исследование было основано на данных опроса 1099 взрослых, проживающих в Греции и на Кипре. Участники анонимно заполняли анкеты, в которых оценивали, насколько им свойственны различные проблемы в отношениях — от недостатка внимания к партнеру и сексуальной неудовлетворенности до частых конфликтов и агрессии во время ссор. Всего опрос включал 78 пунктов, на основе которых исследователи рассчитали общий показатель трудностей в поддержании отношений.

Также респондентов попросили подробно указать свой семейный статус. Одинокие участники уточняли, являются ли они вынужденно одинокими (хотят отношений, но не могут их начать), добровольно одинокими (не заинтересованы в партнерстве) или находятся «между отношениями» после недавнего расставания. Эти группы сравнивались с теми, кто состоял в отношениях или был в браке.

Анализ показал, что чем выше уровень трудностей в поддержании отношений, тем выше вероятность быть одиноким. Однако характер этой связи различался у мужчин и женщин. У мужчин зависимость оказалась линейной: каждый рост показателя трудностей сопровождался увеличением вероятности быть между отношениями или сознательно оставаться одному. При этом связь с вынужденным одиночеством у мужчин выявлена не была.

У женщин зависимость носила нелинейный характер. Наибольшая вероятность одиночества наблюдалась при умеренно выраженных трудностях в отношениях. При дальнейшем росте проблем эффект ослабевал. По мнению авторов, это может указывать на более сложные стратегии адаптации и социальные ожидания, с которыми сталкиваются женщины.

Исследователи связывают полученные результаты с эволюционным и социальным контекстом. В традиционных обществах браки часто регулировались социальными нормами и внешним контролем, тогда как в современных условиях люди чаще полагаются на навыки эмоциональной регуляции, разрешения конфликтов и долгосрочного взаимодействия — качеств, которые могли быть недостаточно «отобраны» в эволюционном прошлом. При этом высокая личная автономия и альтернативные источники поддержки снижают мотивацию сохранять неудовлетворительные отношения.