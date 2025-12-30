Назван способ улучшить взаимопонимание и секс в паре

Поцелуй продолжительностью в шесть секунд улучшит взаимопонимание и секс в паре лучше, чем широкие романтические жесты. Такое мнение в беседе с The Sun высказала эксперт по сексу Стеффо Шамбо.

© Lenta.ru

Эксперт указала, что во время страстного поцелуя в кровь выделяется мощная доза гормона окситоцина, который способствует укреплению эмоциональной связи. Помимо этого, по словам Шамбо, такой поцелуй снижает стресс, так как понижает уровень кортизола.

Специалистка подчеркнула, что поцелуи укрепляют связь и усиливают влечение намного сильнее, чем грандиозные романтические жесты или умопомрачительный секс раз в месяц. Секрет лишь в том, что целовать партнера нужно каждый день. По ее мнению, такой подход не только помогает поддерживать хорошие взаимоотношения в паре, но и восстанавливает утраченную связь.

