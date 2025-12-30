Почему не стоит начинать отношения с секса на одну ночь

24-летняя девушка по имени Мэдди и 26-летний парень по имени Люк, занимавшиеся сексом на одну ночь, рассказали, почему жалеют об этом, и объяснили, как в итоге они смогли пожениться. Их рассказ опубликовала газета The Guardian.

Мэдди и Люк познакомились в колледже и начали отношения с интимной связи на одну ночь. По словам девушки, в итоге они остались друзьями.

«Я рассказывала ему о своих случайных связях, включая секс втроем. Я надеялась, что буду выглядеть в его глазах интересной и свободной, но на самом деле только оттолкнула его», — отметила она.

На последнем курсе Мэдди стала жалеть о своей распущенности, так как поняла, что для ее партнеров секс с ней ничего не значил. Люк же признался, что после каждого секса без обязательств он сожалел о случившемся и стыдился своего поведения.

«Когда Мэдди рассказывала мне о своих связях и говорила, что хочет отношений, я одновременно ревновал и был растерян. Но когда полтора года спустя она снова появилась, я решил не размышлять слишком много, так как понял, что хочу серьезных отношений с Мэдди», — рассказал Люк.

Молодые люди стали встречаться и отказались от прежних свободных взглядов на секс. Они даже пытались воздерживаться от близости до свадьбы, но у них не получилось. По словам Люка, брак стал для него настоящим освобождением, так как его перестало преследовать чувство вины после секса. Однако молодой человек по-прежнему волнуется, что жена считает его недостаточно опытным любовником.

Тем временем Мэдди, которая знает о прошлом мужа, часто тревожится, что он сравнивает ее с бывшими подружками.

«Бывает, я спрашиваю, считает ли он другую женщину привлекательнее меня. Он всегда успокаивает меня, но это не заглушает голос, который говорит, что я недостаточно хороша», — пожаловалась девушка.

Тем не менее бывшие любовники рады, что поженились и могут экспериментировать без стыда и осуждения.

«Недавно мы занимались сексом в туалете поезда, это было отвратительно, но для нас это было впервые», — привела пример Мэдди.

