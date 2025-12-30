Психолог объяснил моду на советские фильмы и елки в стиле СССР

В тяжёлые периоды, когда будущее неизвестно, люди стремятся найти точку опоры.

© Кадр из фильма «Ирония судьбы»

Именно «добрые воспоминания» дают ощущение внутреннего покоя, уверенности и «почвы под ногами». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина.

«В трудные времена людям нужны опоры, ощущение, что ноги крепко стоят на земле, а что будет в будущем, никто не знает, мы не знаем. Но есть моменты в прошлом, которые могут быть для любого человека ресурсом большим. И у них есть свои символы: это ёлка с баранками, старое новогоднее кино. Добрые воспоминания дают хороший ресурс и ощущение покоя внутри, ощущение уверенности и почвы под ногами».

Ранее эксперт объяснила интерес россиян к просмотру советских фильмов на Новый год. «Правильная» и спокойная интонация актёров помогает зрителям расслабиться и получить приятные эмоции. Современные новости, наоборот, нередко вызывают напряжение из-за слишком быстрого и резкого темпа речи. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности РАНХИГС, основатель системы дистанционного обучения «Ликбез.орг» Лидия Малыгина.