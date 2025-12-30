Что такое «синдром идеального праздника» и к чему он может привести

"Синдром идеального праздника", когда хочется все сделать безупречно, может приводить к утомлению, тревожности, чувству вины. Чтобы не поддаваться такому состоянию, следует спросить себя: а действительно ли вам хочется организовать именно "идеальный" Новый год? Эти и другие советы в беседе с "МК" дала клинический психолог ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России Анастасия Ивинихина.

По словам психолога, чаще всего мы выгораем не от самой готовки или уборки, а от непосильной задачи - создать идеальную картинку.

"Мы равняемся на глянцевые кадры из соцсетей и фильмов, подсознательно требуя от себя, чтобы наш праздник был "ярче и совершеннее". Это создает иллюзию, что счастье и радость близких зависят исключительно от нашего контроля над каждым элементом. На деле такая установка ведет лишь к истощению и чувству вины, когда что-то идет "не так", - пояснила Анастасия Ивинихина.

Здоровая подготовка к празднику отличается тем, что вы получаете удовольствие от нее - например, от совместного украшения елки с детьми. Если же вы ночью в тревоге перемываете люстру, то это уже указывает на перфекционизм, причем токсичный.

"Ключевой маркер - если процесс приносит только тревогу и усталость, а не радость ожидания, стоит остановиться", - отмечает эксперт.

Чтобы не допустить подобных состояний, нужно превратить внутреннее "должна" в честное "хочу". Иногда вместо готовки 15 салатов достаточно заказать пиццу. Кроме того, стоит делегировать домашние обязанности близким: например, кто-то может купить продукты, кто-то - загрузить посудомойку, дети - сделать простые украшения.

Лучше вообще готовиться к празднику за месяц, составить список дел и покупок и разбить его на этапы. Последние два-три дня перед событием должны быть свободны для отдыха и наслаждения атмосферой.

Также важно отстаивать свои личные границы: уметь вежливо, но твердо говорить "нет" родственникам и коллегам с завышенными ожиданиями. Если же все-таки перед Новым годом в вашем доме царит хаос, то можно снять напряжение с помощью простого дыхательного упражнения.

"Инструкция: сядьте удобно, закройте глаза. Все внимание - на дыхании. Просто наблюдайте, как прохладный воздух входит через ноздри, наполняет легкие, и как теплый выходит обратно. Будьте наблюдателем. Когда ловите себя на посторонних мыслях (а это будет), мягко верните фокус на дыхание. Это упражнение "перезагружает" нервную систему, снижая уровень стресса", - посоветовала психолог.

В целом на праздниках надо не напрягаться с готовкой и уборкой, а заботиться о себе, уделять время полноценному сну, питанию, прогулкам.