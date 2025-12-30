Ученые проверили пять мифов о подарках

Самый лучший подарок — внимание

Не совсем. Исследования показывают, что маленькие мелочи время от времени способны поднять настроение лучше, чем задушевный разговор. И это, если подумать, логично.

Подарок материален, и каждый раз, когда вы будете видеть этот предмет в своем доме, будь то фотокарточка на стене или чашка в кухонном шкафу, вам будет тепло и приятно — ведь кто-то позаботился о вас.

Особенно люди ценят вещи, подаренные просто так, без повода. Это происходит потому, что так подарки кажутся более ориентированными на получателя.

В исследовании Университета Дьюка (США) было проведено семь экспериментов, включая поведенческий анализ реального взаимодействия между 81 парой друзей. Одни из них были определены в группу «оказывающих поддержку», другие — в «получающих поддержку».

Последние делились своими проблемами в личных записках. Их друзья из первой группы оказывали им либо психологическую поддержку, либо готовили небольшие подарки. Исследователи не были в курсе содержания личных записок, но предусмотрели, чтобы подарки и время имели сопоставимую ценность. Оказалось, что реакция тех, кто нуждался в поддержке, была более позитивной в ситуациях, когда люди получали небольшие презенты.

Возможно, в следующий раз, когда вы захотите поднять настроение другу или любимому человеку, небольшой презент — цветы, конфеты, домашнее угощение — может взбодрить его быстрее и эффективнее, чем задушевный разговор.

Лучше купить, чем пытаться что-то сделать самостоятельно

Это правда. С точки зрения нейробиологии, даритель часто получает большее психологическое вознаграждение, чем получатель. Сам акт дарения приносит удовлетворение и укрепляет социальные связи, что является глубокой эволюционной потребностью.

Исследование Университета Цюриха с использованием МРТ показало: когда человек решает потратить деньги на других, у него активируются области мозга, связанные со счастьем и альтруизмом. Щедрость и ощущение счастья для человека взаимосвязаны на биологическом уровне.

Процесс обмена подарками вызывает похожие процессы в мозгах дарителя и получателя. Эта синхронизация позволяет людям лучше понимать друг друга и укрепляет кооперацию.

При этом, размер потраченной суммы не имеет решающего значения. Как отмечали ученые, даже небольшой, но продуманный жест (например, угощение коллег кофе) может дать этот положительный эффект.

Почему дарение важнее получения подарка? Рассказывает Вера Борисовна Никишина, доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета: