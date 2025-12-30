Профессор психологии нашел верный путь к достижению целей

В стремлении к самым важным жизненным целям человеку нередко приходится сталкиваться с трудностями, которые заставляют усомниться в возможности их достижения. Но порой, если жизнь подкидывает сомнения, лучше усомниться в них.

© Телеканал «Наука»

Таковы выводы нового исследования, которое опубликовал в журнале Self and Identity профессор психологии Патрик Кэрролл из Университета штата Огайо в Лиме. Он выяснил экспериментальным путем, что люди, переживающие беспокойство по поводу достижения значимой для их идентичности цели, после индукции так называемого метакогнитивного сомнения (то есть сомнения в собственных мыслях), на самом деле становятся более ей приверженными.

«Наше исследование показало, что сомнение в собственных сомнениях может стать рецептом уверенности», — говорит профессор.

Кэрролла интересовало, что происходит в процессе достижения цели, определяющей идентичность — долгосрочной задачи, сосредоточенной, например, на том, чтобы профессионально состояться в жизни. На этом пути зачастую происходит «кризис действий» — состояние внутреннего конфликта, в котором человек не уверен, хочет ли продолжать движение.

«На пути к таким целям неизбежно возникают препятствия. В какой-то момент трудность может оказаться настолько серьезной, что вызовет сомнения: стоит ли продолжать?» — объясняет Кэрролл.

Большинство предыдущих работ по теме были сосредоточены именно на этих сомнениях и их влиянии на готовность продолжать движение. Однако, опираясь на более ранние исследования своих коллег из Огайо, Кэрролл решил изучить именно метакогнитивное сомнение — то есть субъективную уверенность человека в правильности собственных мыслей. Если человек сомневается в достижении цели, что произойдет, если заставить его усомниться в обоснованности этих самых сомнений?

Два эксперимента

Психолог провел два эксперимента. В первом онлайн участвовали 267 человек. Сначала они заполняли анкету на определение «кризиса действий» относительно своей самой важной цели. Опросник включал утверждения вроде «Я сомневаюсь, стоит ли мне продолжать стремиться к своей цели или отказаться от нее», которые нужно было оценить по шкале от «полностью не согласен» до «полностью согласен».

Затем участникам сообщили, что они примут участие во втором, не связанном исследовании о влиянии письменных упражнений на память. Половину попросили описать случай, когда они чувствовали уверенность в своих мыслях. Другую — пример, когда они испытывали сомнение в своих мыслях. После этого все участники определили степень своей приверженности главной цели по шкале от «совсем не предан цели» до «чрезвычайно предан цели».

Результаты показали, что письменное упражнение усилило либо уверенность, либо сомнение в собственных мыслях о цели — хотя само по себе с их целями связано не было.

Как это работало:

Участники, которые изначально сомневались в своей цели, а потом писали об уверенности, в итоге демонстрировали меньшую целеустремленность. То есть упражнение укрепило их уверенность в своих сомнениях.

Те, кто, наоборот, изначально сомневался, но потом писал о случае сомнения в мыслях, в итоге показывали более высокую приверженность цели. Для них письмо о сомнении заставило усомниться в собственных сомнениях по поводу цели.

«На первый взгляд может казаться, что сомнение должно складываться: сомнение плюс сомнение равно еще большему сомнению. Но наше исследование обнаружило обратное: сомнение плюс сомнение равно меньшему сомнению», — подчеркивает Кэрролл.

Эти выводы подтвердило второе исследование с участием 130 студентов, в котором применялся придуманный в Огайо остроумный способ индукции сомнения: испытуемые писали неведущей рукой.

«Предыдущие работы показали, что использование неведущей руки заставляет людей сомневаться в своих мыслях, потому что они интерпретируют свою неуверенную, дрожащую манеру письма как сигнал, что их мысли, вероятно, неверны. Именно это я и обнаружил. Таким образом, в двух разных экспериментах мы увидели, что индукция метакогнитивного сомнения может привести к тому, что люди начинают сомневаться в собственных сомнениях», — говорит исследователь.

Рецепт целеустремленности

С практической точки зрения, индивиду может быть сложно самостоятельно вызывать у себя сомнение в собственных сомнениях, признает Кэрролл. В его экспериментах это сработало отчасти потому, что участники не осознавали связи между упражнением и их целевыми сомнениями. Такой подход может быть более эффективным, если кто-то другой — терапевт, учитель, друг или родитель — поможет человеку поставить под вопрос свои мысли и сомнения.

«Не стоит давать человеку понять, что вы намеренно заставляете его усомниться в его же сомнениях насчет цели», — советует Кэрролл.

По его словам, к этой технике следует подходить осторожно, поскольку ее чрезмерное или неуместное применение может в конечном итоге подорвать способность к взвешенным суждениям.