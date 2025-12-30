Длинные новогодние каникулы россияне в основном проведут дома

Двухдневная рабочая неделя, последняя в 2025 году, закончилась. В среду, 31 декабря, стартуют длинные новогодние праздничные выходные. На работу россияне официально выйдут только 12 января — таким образом, январь следующего года станет самым «нерабочим» с 2021 года.

Согласно опросу «Лемана Про», более половины жителей страны без дела на праздниках сидеть не планируют — каждый второй россиянин намерен заняться ремонтом и благоустройством своего дома. С прошлого года количество «деятельных» жителей России увеличилось на 15%. О планах представителей бизнеса на канун Нового года и на грядущие праздники Бизнес ФМ рассказали российские предприниматели:

Артур Мурадян — генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма:

— Неделя рабочая выдалась довольно нервная, потому что для туротрасли это горячая пора, когда большое количество туристов будет выезжать, все на созвоне. Но наконец-то эта работа закончилась, и можно будет немного выдохнуть. Сам Новый год по традиции я буду встречать в России, у себя на ферме, потому что мы в туризме не отдыхаем в новогодние праздники, это очень дорого, мы отдыхаем попозже, в конце января, если получается. Мы уже приехали на ферму, тут все украшено, красиво. Вчера был на охоте, поэтому будет много вкусностей. Глобально это семейный праздник, поэтому встречать буду с семьей, с детьми, без больших шумных застолий, только узким кругом. У нас утром 1 января будет армянский хаш, дань корням, ну и плюс полезно. Повезло, что на прошлой неделе наконец-то выпал снег. Ходим к лошадям, может быть, даже на них завтра прокатимся, все-таки год Лошади, у меня четыре коня. И посидим семейным кругом.

— Все каникулы там проведете?

— Нет, я буду здесь до 3 января, потом поеду по гостям, буду все это время в Москве.

****

Антон Медников — основатель бренда BAGO home:

— В праздники планируем отдохнуть, потому что год был тяжелый. Начнем производство, и склад выйдет, наверное, где-то 5 января, на работу офис выйдет 12-го, потому что у нас в праздники есть отгрузки в сети, какие-то заказы, может быть, будут онлайн для клиентов, мы тоже им отгрузим, все. Потом выйдем уже после 12-го, с 12-го числа начинаем работать в стандартном режиме.

— А вы где будете отмечать Новый год и как?

— Я буду дома, буду отмечать в большом кругу семьи, с родственниками.

— Ездить или ходить куда-то собираетесь? Может быть, запланировали какие-то культурные мероприятия на каникулах?

— Да, обязательно. Недавно погулял по Москве, правда, в дневное время суток, поэтому очень хочу когда темно погулять, очень красиво все сделали, весь центр. Поедем обязательно куда-нибудь, может быть, в Нижний Новгород или в какие-то не очень далекие города прогуляться. Ну и, как обычно, в эти праздники надо будет обойти всех родственников, которых давно не видели, со всеми пообщаться.

****

Роман Ляшенко — генеральный директор ООО «Собственные технологии», научные разработки в области естественных наук, разработка и производство электронных приборов, Москва:

— У нас, к счастью, сложилась такая ситуация, что мы на Новый год вынуждены были переехать в новое, более просторное помещение, и, соответственно, заботы и хлопоты были в основном в этом направлении. В новогодние праздники мы где-то числа до 5-го, наверное, отдохнем, а потом с ребятами мы договорились, что будем потихонечку приезжать в офис и приводить, так сказать, в порядок новое помещение для предстоящих рабочих дней.

— Где будете Новый год отмечать и как?

— У нас Новый год — это чисто семейный праздник. Мы стараемся его в кругу семьи отмечать с детьми, с женой, дома. Мы живем за городом, поэтому для нас это всегда большой праздник со снегом, прямо праздник на душе.

— Запланирована ли какая-то культурная программа?

— Нет. Но у нас хорошая локация, у нас здесь находится усадьба «Гребнево», очень большая, богатая. Мы в основном здесь, в нашем районе проживания проводим праздник. У нас большая культурная программа в усадьбе проходит, хозяин усадьбы — это Андрей Ковалев.

Согласно данным «Сравни.ру», 79% россиян планируют провести новогодние каникулы дома, и только 10% выбрали путешествие по России, 6% жителей страны запланировали выбраться на праздник на дачу, 2% встретят Новый год за рубежом.